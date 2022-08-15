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Захарова призвала Запад заставить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Захарова призвала Запад заставить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.08.2022
Захарова призвала Запад заставить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Москва призывает США и ЕС оставить игры вокруг Запорожской АЭС и повлиять на Киев с целью заставить его прекратить обстрелы станции, заявила официальный... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:04
2022-08-15T16:04
2022-08-15T16:04
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает США и ЕС оставить игры вокруг Запорожской АЭС и повлиять на Киев с целью заставить его прекратить обстрелы станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель
Захарова призвала Запад заставить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Захарова призвала Запад прекратить игры вокруг ЗАЭС и заставить Киев прекратить обстрелы