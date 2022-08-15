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Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ
Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:53
2022-08-15T20:53
2022-08-15T20:53
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны.Как отметили в ведомстве, 15 августа Шойгу провел телефонные переговоры с Гутеррешем, в ходе которых, в частности, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка", - сказали в Минобороны.В министерстве добавили, что обсуждалась инициатива ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, запорожская аэс, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, Запорожская АЭС, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ
Минобороны: Шойгу обсудил с генсеком ООН Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, 15 августа Шойгу провел телефонные переговоры с Гутеррешем, в ходе которых, в частности, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка", - сказали в Минобороны.
В министерстве добавили, что обсуждалась инициатива ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.