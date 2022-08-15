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Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ

Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

Шойгу обсудил с Гутеррешом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:53

2022-08-15T20:53

2022-08-15T20:53

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны.Как отметили в ведомстве, 15 августа Шойгу провел телефонные переговоры с Гутеррешем, в ходе которых, в частности, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка", - сказали в Минобороны.В министерстве добавили, что обсуждалась инициатива ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220815/donbass-1809604721.html

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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, запорожская аэс, международный комитет красного креста (мккк)