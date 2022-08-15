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При обстреле Горловки со стороны украинских военных ранена женщина
При обстреле Горловки со стороны украинских военных ранена женщина - РИА Новости, 15.08.2022
При обстреле Горловки со стороны украинских военных ранена женщина
Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:46
2022-08-15T14:46
2022-08-15T14:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."По улице Черняховского 59/1, что в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки), ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При обстреле Горловки со стороны украинских военных ранена женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ женщина получила ранение