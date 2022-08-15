https://ria.ru/20220815/obstrel-1809585139.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку и Пантелеймоновку, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:29

2022-08-15T06:29

2022-08-15T06:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку и Пантелеймоновку, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.В СЦКК уточнили, что при атаке на Макеевку в 05.05 Украина использовала один снаряд калибром 155 миллиметров. В 05.10 Киев открыл огонь по Куйбышевскому району столицы ДНР, применив два снаряда этого же калибра.Также в представительстве добавили, что в 05.00 ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

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в мире, донецк (днр), макеевка, сцкк