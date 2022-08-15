Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/obrushenie-1809750502.html
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка - РИА Новости, 15.08.2022
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка
Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:41
2022-08-15T16:28
россия
республика дагестан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, 14 августа в ОМВД по Цунтинскому району поступило сообщение о том, что в 13.20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя.По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей."Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе республики: 1 женщина погибла и 31 человек пострадал в результате несчастного случая. В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами госпитализированы 18 из них", - говорится в сообщении.Впоследствии 59-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась. Пятеро пострадавших позже были транспортированы в Махачкалу для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20220813/poiski-1809337388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, происшествия
Россия, Республика Дагестан, Происшествия
15:41 15.08.2022 (обновлено: 16:28 15.08.2022)
 
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка

Из-за обрушения бетонной площадки на свадьбе в Дагестане один человек погиб, 31 пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации правоохранителей, 14 августа в ОМВД по Цунтинскому району поступило сообщение о том, что в 13.20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя.
По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей.
"Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе республики: 1 женщина погибла и 31 человек пострадал в результате несчастного случая. В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами госпитализированы 18 из них", - говорится в сообщении.
Впоследствии 59-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась. Пятеро пострадавших позже были транспортированы в Махачкалу для дальнейшего лечения.
Сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы Омской области работают на месте частичного обрушения стены жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 09:37
В Омске закончили искать пострадавших при обрушении стены пятиэтажки
 
РоссияРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала