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В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка

В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка - РИА Новости, 15.08.2022

В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка

Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:41

2022-08-15T15:41

2022-08-15T16:28

россия

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, 14 августа в ОМВД по Цунтинскому району поступило сообщение о том, что в 13.20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя.По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей."Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе республики: 1 женщина погибла и 31 человек пострадал в результате несчастного случая. В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами госпитализированы 18 из них", - говорится в сообщении.Впоследствии 59-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась. Пятеро пострадавших позже были транспортированы в Махачкалу для дальнейшего лечения.

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Екатерина Зайцева

россия, республика дагестан, происшествия