https://ria.ru/20220815/obrushenie-1809750502.html
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка - РИА Новости, 15.08.2022
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка
Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:41
2022-08-15T15:41
2022-08-15T16:28
россия
республика дагестан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, 14 августа в ОМВД по Цунтинскому району поступило сообщение о том, что в 13.20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя.По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей."Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе республики: 1 женщина погибла и 31 человек пострадал в результате несчастного случая. В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами госпитализированы 18 из них", - говорится в сообщении.Впоследствии 59-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась. Пятеро пострадавших позже были транспортированы в Махачкалу для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20220813/poiski-1809337388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, происшествия
Россия, Республика Дагестан, Происшествия
15:41 15.08.2022 (обновлено: 16:28 15.08.2022)
В Дагестане во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка
Из-за обрушения бетонной площадки на свадьбе в Дагестане один человек погиб, 31 пострадал
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 31 человек пострадал из-за обрушения бетонной площадки и лестницы на свадьбе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации правоохранителей, 14 августа в ОМВД по Цунтинскому району
поступило сообщение о том, что в 13.20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя.
По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей.
"Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе республики: 1 женщина погибла и 31 человек пострадал в результате несчастного случая. В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами госпитализированы 18 из них", - говорится в сообщении.
Впоследствии 59-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась. Пятеро пострадавших позже были транспортированы в Махачкалу
для дальнейшего лечения.