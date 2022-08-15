В Греции конфискованную США нефть вернули на иранский танкер, пишут СМИ
Maritime: завершена перевалка конфискованной США в Греции иранской нефти на танкер Lana
Танкер "Lana". Архивное фото
АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Перевалка почти 60 тысяч тонн иранской нефти, конфискованной в Греции, обратно на иранский танкер Lana завершена, сообщает специализирующийся на информации по морским вопросам портал maritime-executive.com со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы слежения за судами.
Танкер Lana (бывший Pegasus), ранее ходивший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, в середине апреля был арестован и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, ее часть перегружена на греческий танкер Ice Energy для отправки в Америку. Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера, Delta Poseidon и Prudent Warrior, в Персидском заливе. Греческие суды сочли незаконно конфискацию нефти и постановили вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые Lana перевозила в своих цистернах.
Спустя более чем две недели после решения Верховного суда, танкер Ice Energy с конфискованной нефтью 11 августа подошел к Lana, а 12 августа началась перевалка нефти.
Посольство Ирана в Греции в пятницу отметило, что "в греческих водах идет перевалка украденной иранской нефти на судно Lana (иранское нефтяное судно), и вскоре оно отправится в нашу страну с полным грузом нефти".
Портал maritime-executive.com сообщил в понедельник, что перевалка нефти завершена.
"Танкеры Lana и Ice Energy стояли рядом друг с другом на якорной стоянке в Пирее с четверга. Lana переместилась на другую якорную стоянку поздно вечером 14 августа, а затем Ice Energy покинул Грецию. Сигнал АИС судна показывает, что в настоящее время оно направляется в Гибралтар, куда должно прибыть 20 августа", - сообщил портал.
Портал пишет, что американские официальные лица в основном хранят молчание по этому делу и любым будущим шагам, которые они могут предпринять.
"Они просто сказали, что уважают греческие суды. Они обжаловали решение суда. Кроме того, оператор Ice Energy заявил в греческих судах, что США угрожали санкциями и действиями за нарушение контракта, если они вернут нефть на Lana. Ice Energy и второй танкер были зафрахтованы США в мае, чтобы перегрузить груз и доставить его в Техас. Однако только Ice Energy была завершила перегрузку нефти до того, как Иран смог заблокировать иск в греческих судах", - пишет портал.
Греческие СМИ ранее писали, что возвращение иранской нефти позволит освободить греческие танкеры, арестованные в Иране.