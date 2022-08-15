https://ria.ru/20220815/neft-1809749855.html

Американские военные вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью, пишут СМИ

Американские военные вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

Американские военные вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью, пишут СМИ

Американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с сирийской нефтью, передает агентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:40

2022-08-15T15:40

2022-08-15T17:07

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ирак

вооруженные силы сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

эль-хасаке

ракка (мухафаза)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с сирийской нефтью, передает агентство SANA со ссылкой на источники.Как сообщили источники агентства в поселении Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, колонна выехала в соседнюю страну через нелегальный пограничный переход "Махмудия".В конце прошлой недели сообщалось о вывозе 89 цистерн с нефтью.Американские войска незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения топлива в стране. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20220723/siriya-1804477846.html

сирия

ирак

дейр-эз-зор (мухафаза)

эль-хасаке

ракка (мухафаза)

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в мире, сирия, ирак, вооруженные силы сша, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, ракка (мухафаза), сша