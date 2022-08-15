https://ria.ru/20220815/nakhodka-1809749425.html

В Хакасии обнаружили древнее детское погребение

В Хакасии обнаружили древнее детское погребение - РИА Новости, 15.08.2022

В Хакасии обнаружили древнее детское погребение

Археологи в Хакасии обнаружили детское погребение ребенка, датируемое эпохой ранней бронзы (окуневская культура – XXVI-XVIII вв. до н.э.), где находились... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:16

2022-08-15T16:16

2022-08-15T17:00

культура

археология

археологи

республика хакасия

центральная азия

российская академия наук

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Археологи в Хакасии обнаружили детское погребение ребенка, датируемое эпохой ранней бронзы (окуневская культура – XXVI-XVIII вв. до н.э.), где находились разнообразные артефакты, сообщил РИА Новости директор Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Андрей Поляков."Саянская археологическая экспедиция Южносибирского филиала ИИМК РАН в ходе работ на поселении Хызыл-Салда-9 (Бейский район Республики Хакасия) сделала удивительное открытие. Под средневековыми слоями было обнаружено погребение ребенка в заглубленном каменном ящике, датируемое эпохой ранней бронзы (окуневская культура – XXVI-XVIII вв. до н.э.). Уникальным является очень богатый набор сопроводительного инвентаря, помещенного в могилу", — рассказал он.По его словам, в могиле ребенка в возрасте до года находились разнообразные артефакты: зубы соболя, использованные для украшения шапочки и обуви, просверленные клыки марала, нашитые на пояс. К поясу ребенка был подвешен мраморный шар с отверстием, которые встречаются только в погребениях мужчин и мальчиков, имевших особый социальный статус. Под черепом ребенка обнаружено височное кольцо, из проволоки в несколько оборотов. Здесь также обнаружен керамический сосуд, декорированный насечками по дну и тулову, в зоне венчика украшенный "жемчужником". Также в могиле был найден цельнолитой бронзовый кинжал с кольчатым навершием и дополнительной грибовидной шляпкой, древнейший среди найденных в Центральной Азии на данный момент.Как отмечают археологи, по конструкции, обряду и сопроводительному инвентарю захоронение относится предположительно к XXIV веку до н.э."Но самой удивительной находкой стал набор из семи роговых фигурок, представляющих собой сложные и высокохудожественные композиции, копирующие, отчасти, изображения на знаменитых окуневских стелах. Поражает качество художественной передачи образа, что удивительно для вещей, которым более 4,5 тысяч лет. Особенно интересны трехчастные фигуры, где в верхней части изображена голова птицы, в центре лицо мифологического персонажа, а внизу раскрытая пасть змеи. Возможно, это отражает древние представления о разделении на верхний (птица), средний (человек) и нижний (змея) миры", — отметил Поляков.По его словам, эта находка значительно расширяет представления о религиозно-мифологических представлениях древнего населения Южной Сибири и дает новый импульс изучению его художественного наследия.

https://ria.ru/20220815/arkheologiya-1809261188.html

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центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

археология, археологи, республика хакасия, центральная азия, российская академия наук, новости культуры