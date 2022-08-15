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В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/naemniki-1809853259.html
В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы
В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы - РИА Новости, 15.08.2022
В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы
Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:36
2022-08-15T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
россия
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья.В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809842077.html
россия
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донецк (днр)
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в мире, игорь конашенков, россия, украина, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Конашенков, Россия, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
20:36 15.08.2022
 
В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы

Судья в ДНР заявила, что все пять обвиняемых иностранных наемников психически здоровы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья.
"Все подсудимые психически здоровы и отклонений не имеют", - сказала она.
В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Гражданин Швеции Матиас Густавссон, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковРоссияУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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