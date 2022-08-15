В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы
Судья в ДНР заявила, что все пять обвиняемых иностранных наемников психически здоровы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья.
"Все подсудимые психически здоровы и отклонений не имеют", - сказала она.
В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".