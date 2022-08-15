https://ria.ru/20220815/naemniki-1809853259.html

В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы

В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы - РИА Новости, 15.08.2022

В ДНР на суде заявили, что все пять обвиняемых наемников психически здоровы

Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:36

2022-08-15T20:36

2022-08-15T20:36

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Все пять иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, психически здоровы, заявила председательствующая судья.В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220815/naemnik-1809842077.html

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в мире, игорь конашенков, россия, украина, донецк (днр), донецкая народная республика