https://ria.ru/20220815/naemnik-1809842077.html
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом - РИА Новости, 15.08.2022
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом
Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:57
2022-08-15T19:57
2022-08-15T19:57
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический символ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения.Обнаруженный на руке Густавссона Валькнут представляет из себя переплетение трех треугольников и является древнегерманским языческим символом, имеющим мистическое значение. На другую руку наемника нанесен один из традиционных орнаментов украинской вышиванки.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809836046.html
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в мире, донецкая народная республика, швеция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Швеция, Украина
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом
У наемника с "Азовстали" Густавссона нашли на руке тату с языческим магическим символом