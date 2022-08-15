https://ria.ru/20220815/naemnik-1809842077.html

У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом

У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом - РИА Новости, 15.08.2022

У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом

Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:57

2022-08-15T19:57

2022-08-15T19:57

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический символ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения.Обнаруженный на руке Густавссона Валькнут представляет из себя переплетение трех треугольников и является древнегерманским языческим символом, имеющим мистическое значение. На другую руку наемника нанесен один из традиционных орнаментов украинской вышиванки.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.

https://ria.ru/20220815/naemnik-1809836046.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, швеция, украина