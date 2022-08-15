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У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809842077.html
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом - РИА Новости, 15.08.2022
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом
Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:57
2022-08-15T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
швеция
украина
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический символ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения.Обнаруженный на руке Густавссона Валькнут представляет из себя переплетение трех треугольников и является древнегерманским языческим символом, имеющим мистическое значение. На другую руку наемника нанесен один из традиционных орнаментов украинской вышиванки.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809836046.html
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в мире, донецкая народная республика, швеция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Швеция, Украина
19:57 15.08.2022
 
У наемника с "Азовстали" нашли тату с языческим магическим символом

У наемника с "Азовстали" Густавссона нашли на руке тату с языческим магическим символом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Швеции Матиас Густавссон, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке
Гражданин Швеции Матиас Густавссон, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Швеции Матиас Густавссон, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Среди татуировок на теле пленного шведского наемника Матиаса Густавссона, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, обнаружен Валькнут - языческий магический символ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения.
Обнаруженный на руке Густавссона Валькнут представляет из себя переплетение трех треугольников и является древнегерманским языческим символом, имеющим мистическое значение. На другую руку наемника нанесен один из традиционных орнаментов украинской вышиванки.
Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
19:36
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаШвецияУкраина
 
 
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