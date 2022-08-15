19:55 15.08.2022 (обновлено: 23:46 15.08.2022)
Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"
Шведский наемник Густавссон заявил, что получал от ВСУ 15 тысяч гривен в месяц
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ, в соответствии с которым получал вознаграждение около 15 тысяч гривен (407 долларов) в месяц, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Густавссону вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти.
Соглашение, по его словам, он заключил в феврале. Также швед рассказал, что впервые попробовал стрелять из боевого автоматического оружия в Эстонии.
Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.