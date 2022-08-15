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Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html
Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"
Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" - РИА Новости, 15.08.2022
Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"
Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:55
2022-08-15T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
хорватия
швеция
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ, в соответствии с которым получал вознаграждение около 15 тысяч гривен (407 долларов) в месяц, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Густавссону вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти.Соглашение, по его словам, он заключил в феврале. Также швед рассказал, что впервые попробовал стрелять из боевого автоматического оружия в Эстонии.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html
донецкая народная республика
хорватия
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в мире, донецкая народная республика, хорватия, швеция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Хорватия, Швеция
19:55 15.08.2022 (обновлено: 23:46 15.08.2022)
 
Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"

Шведский наемник Густавссон заявил, что получал от ВСУ 15 тысяч гривен в месяц

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ, в соответствии с которым получал вознаграждение около 15 тысяч гривен (407 долларов) в месяц, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Густавссону вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти.
Соглашение, по его словам, он заключил в феврале. Также швед рассказал, что впервые попробовал стрелять из боевого автоматического оружия в Эстонии.
Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 19:23Специальная военная операция на Украине
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХорватияШвеция
 
 
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