https://ria.ru/20220815/naemnik-1809841305.html

Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"

Шведский наемник рассказал о своей "зарплате" - РИА Новости, 15.08.2022

Шведский наемник рассказал о своей "зарплате"

Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:55

2022-08-15T19:55

2022-08-15T23:46

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне украинских войск, заявил на суде в Донецкой Народной Республике, что подписал контракт с морской пехотой ВСУ, в соответствии с которым получал вознаграждение около 15 тысяч гривен (407 долларов) в месяц, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Густавссону вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти.Соглашение, по его словам, он заключил в феврале. Также швед рассказал, что впервые попробовал стрелять из боевого автоматического оружия в Эстонии.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.

https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, хорватия, швеция