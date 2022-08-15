https://ria.ru/20220815/naemnik-1809839466.html

Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину

Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину - РИА Новости, 15.08.2022

Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину

Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне ВСУ, рассказал в суде Донецкой Народной республики о маршруте, по которому он и другие наемники... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:48

2022-08-15T19:48

2022-08-15T21:12

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украина

донецкая народная республика

великобритания

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне ВСУ, рассказал в суде Донецкой Народной республики о маршруте, по которому он и другие наемники проникают из Великобритании и западной Европы на Украину.Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Он рассказал, что сначала регулярным авиарейсом добрался из Великобритании до польского города Краков, затем на такси доехал до города Перемышль. От Перемышля Хили доехал до лагеря украинских беженцев, расположенного на украинско-польской границе. В лагере беженцев познакомился с человеком по имени Лев, который и пригласил его на Украину. Этот же человек, по его словам, переправил его и еще несколько людей от границы до украинского города Ямполь.Хили также сообщил, что подписал контракт о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его словам, он занимался перевозкой иностранных наемников.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, великобритания