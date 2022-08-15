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Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину - РИА Новости, 15.08.2022
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Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину
Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину - РИА Новости, 15.08.2022
Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину
Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне ВСУ, рассказал в суде Донецкой Народной республики о маршруте, по которому он и другие наемники... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:48
2022-08-15T21:12
в мире
украина
донецкая народная республика
великобритания
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне ВСУ, рассказал в суде Донецкой Народной республики о маршруте, по которому он и другие наемники проникают из Великобритании и западной Европы на Украину.Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Он рассказал, что сначала регулярным авиарейсом добрался из Великобритании до польского города Краков, затем на такси доехал до города Перемышль. От Перемышля Хили доехал до лагеря украинских беженцев, расположенного на украинско-польской границе. В лагере беженцев познакомился с человеком по имени Лев, который и пригласил его на Украину. Этот же человек, по его словам, переправил его и еще несколько людей от границы до украинского города Ямполь.Хили также сообщил, что подписал контракт о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его словам, он занимался перевозкой иностранных наемников.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, великобритания
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Великобритания
19:48 15.08.2022 (обновлено: 21:12 15.08.2022)
 
Британский наемник раскрыл маршрут проникновения боевиков на Украину

В ДНР на суде наемник Хили раскрыл маршрут проникновения иностранных боевиков на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне ВСУ, рассказал в суде Донецкой Народной республики о маршруте, по которому он и другие наемники проникают из Великобритании и западной Европы на Украину.
Ранее на заседание суда пяти иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков в Донбассе предъявили обвинения. Хили в вменяется участие в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Он рассказал, что сначала регулярным авиарейсом добрался из Великобритании до польского города Краков, затем на такси доехал до города Перемышль. От Перемышля Хили доехал до лагеря украинских беженцев, расположенного на украинско-польской границе. В лагере беженцев познакомился с человеком по имени Лев, который и пригласил его на Украину. Этот же человек, по его словам, переправил его и еще несколько людей от границы до украинского города Ямполь.
Хили также сообщил, что подписал контракт о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его словам, он занимался перевозкой иностранных наемников.
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Австралийский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
 
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