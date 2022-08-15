https://ria.ru/20220815/naemnik-1809838052.html
Шведский наемник заявил, что не читал подписанный с ВСУ контракт
Шведский наемник заявил, что не читал подписанный с ВСУ контракт - РИА Новости, 15.08.2022
Шведский наемник заявил, что не читал подписанный с ВСУ контракт
Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Киева в Донбассе, заявил на суде в Донецкой Народной республике , что не читал контракт с... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:44
2022-08-15T19:44
2022-08-15T19:44
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Киева в Донбассе, заявил на суде в Донецкой Народной республике , что не читал контракт с украинскими войсками перед его подписанием.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения.Густавссон в ходе заседания также сообщил, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809836046.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, хорватия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Хорватия
Шведский наемник заявил, что не читал подписанный с ВСУ контракт
Шведский наемник Густавссон заявил, что не читал контракт, который подписал с ВСУ