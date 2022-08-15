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Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов - РИА Новости, 15.08.2022
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой Народной республике, что заплатил за гражданство Украины 700 РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:36
2022-08-15T19:36
2022-08-15T19:36
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой Народной республике, что заплатил за гражданство Украины 700 американских долларов.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение.Густавссон также заявил, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наёмничестве.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, мариуполь, азовсталь, наемники, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Мариуполь, Азовсталь, Наемники, Украина
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Наемник Густавссон заявил на суде в ДНР, что купил гражданство Украины за 700 долларов