Рейтинг@Mail.ru
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/naemnik-1809836046.html
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов - РИА Новости, 15.08.2022
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой Народной республике, что заплатил за гражданство Украины 700 РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:36
2022-08-15T19:36
в мире
донецкая народная республика
донбасс
мариуполь
азовсталь
наемники
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_dec1b1729ae5eedec0e553fca58f0e53.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой Народной республике, что заплатил за гражданство Украины 700 американских долларов.Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение.Густавссон также заявил, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение.Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наёмничестве.
https://ria.ru/20220815/ssha-1809812918.html
донецкая народная республика
донбасс
мариуполь
азовсталь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/41/1557444182_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_ad6762bce4729e41501086c138652246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, мариуполь, азовсталь, наемники, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Мариуполь, Азовсталь, Наемники, Украина
19:36 15.08.2022
 
Шведский наемник заявил, что купил гражданство Украины за 700 долларов

Наемник Густавссон заявил на суде в ДНР, что купил гражданство Украины за 700 долларов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой Народной республике, что заплатил за гражданство Украины 700 американских долларов.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение.
Густавссон также заявил, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение.
Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наёмничестве.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
18:37
Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассМариупольАзовстальНаемникиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала