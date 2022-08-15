В Госдуме сравнили планы Киева ударить по Крымскому мосту с белой горячкой
Депутат Госдумы Белик сравнил планы Киева ударить по Крымскому мосту с белой горячкой
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик увидел в заявлении Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту симптомы белой горячки и подчеркнул, что транспортный переход является надежно защищенным стратегическим объектом.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
"Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, заявление Гончаренко напоминает разговор душевнобольных пациентов из повести "Палата №6".
"Один пациент поговорил с другим о завоевании господства над Черным морем, и тот ему насоветовал, и теперь эти планы следует воплотить в жизнь, но это там, в палате, а в реальности все чуть по-другому. Крымский мост - это стратегический объект, который защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, в том числе радиолокационными", - сказал депутат.
Белик подчеркнул, что в сторону моста можно выстрелить в теории, но попасть настолько маловероятно, что даже самые ярые антироссийские эксперты не верят в успех этого "безнадежного дела".
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.