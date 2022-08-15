https://ria.ru/20220815/mospriroda-1811390807.html
Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие"
Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 22.08.2022
Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие"
Мосприрода открыла новую программу по садоводству в рамках проекта "Московское долголетие", занятия проводятся бесплатно и еженедельно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-15T19:22
2022-08-15T19:22
2022-08-22T18:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
деревья
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791299016_0:42:2827:1632_1920x0_80_0_0_98d1a3872f4877da38160e2b10a4a9ae.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосприрода открыла новую программу по садоводству в рамках проекта "Московское долголетие", занятия проводятся бесплатно и еженедельно, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В рамках проекта "Московское долголетие" в экоцентре "Цветоводство" Мосприроды начали проводить занятия по направлению "Садоводство". Бесплатные занятия для людей старшего возраста – мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет – проводятся еженедельно по пятницам. Программа занятий "Садоводство" основана на принципах рационального природопользования и предусматривает преподавание материала по "восходящей спирали", то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне", - говорится в сообщении.Отмечается, что программа включает в себя теоретические и практические занятия. Ключевая задача программы - внедрение навыков по работе и уходу за растениями в повседневную жизнь участников проекта.Уточняется, что на занятиях участники "Московского долголетия" смогут сформировать базу знаний и практических навыков по садоводству, узнать больше о садоводстве и озеленении, познакомиться с комнатными и садовыми растениями, а также с технологиями ухода за ними и многое другое.
https://ria.ru/20220811/moskva-1808841654.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791299016_470:0:2827:1768_1920x0_80_0_0_c7e1400cd6e176e3dceaecb25f61c601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, деревья, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Деревья, Мосприрода
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосприрода открыла новую программу по садоводству в рамках проекта "Московское долголетие", занятия проводятся бесплатно и еженедельно, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В рамках проекта "Московское долголетие" в экоцентре "Цветоводство" Мосприроды
начали проводить занятия по направлению "Садоводство". Бесплатные занятия для людей старшего возраста – мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет – проводятся еженедельно по пятницам. Программа занятий "Садоводство" основана на принципах рационального природопользования и предусматривает преподавание материала по "восходящей спирали", то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа включает в себя теоретические и практические занятия. Ключевая задача программы - внедрение навыков по работе и уходу за растениями в повседневную жизнь участников проекта.
Уточняется, что на занятиях участники "Московского долголетия" смогут сформировать базу знаний и практических навыков по садоводству, узнать больше о садоводстве и озеленении, познакомиться с комнатными и садовыми растениями, а также с технологиями ухода за ними и многое другое.