https://ria.ru/20220815/mospriroda-1811390807.html

Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие"

Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 22.08.2022

Мосприрода открыла новую программу в рамках проекта "Московское долголетие"

Мосприрода открыла новую программу по садоводству в рамках проекта "Московское долголетие", занятия проводятся бесплатно и еженедельно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-15T19:22

2022-08-15T19:22

2022-08-22T18:23

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосприрода открыла новую программу по садоводству в рамках проекта "Московское долголетие", занятия проводятся бесплатно и еженедельно, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В рамках проекта "Московское долголетие" в экоцентре "Цветоводство" Мосприроды начали проводить занятия по направлению "Садоводство". Бесплатные занятия для людей старшего возраста – мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет – проводятся еженедельно по пятницам. Программа занятий "Садоводство" основана на принципах рационального природопользования и предусматривает преподавание материала по "восходящей спирали", то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне", - говорится в сообщении.Отмечается, что программа включает в себя теоретические и практические занятия. Ключевая задача программы - внедрение навыков по работе и уходу за растениями в повседневную жизнь участников проекта.Уточняется, что на занятиях участники "Московского долголетия" смогут сформировать базу знаний и практических навыков по садоводству, узнать больше о садоводстве и озеленении, познакомиться с комнатными и садовыми растениями, а также с технологиями ухода за ними и многое другое.

https://ria.ru/20220811/moskva-1808841654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья, мосприрода