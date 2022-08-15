https://ria.ru/20220815/moldaviya-1809851100.html

Молдавия пригласила российских экспертов проверить свою сельхозпродукцию

Молдавия пригласила российских экспертов проверить свою сельхозпродукцию - РИА Новости, 15.08.2022

Молдавия пригласила российских экспертов проверить свою сельхозпродукцию

Молдавские сельхозпредприятия заинтересованы в том, чтобы их продукцию проверили российские эксперты и специалисты, заявил в понедельник министр сельского... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:28

2022-08-15T20:28

2022-08-15T20:35

россия

молдавия

юлия мелано

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Молдавские сельхозпредприятия заинтересованы в том, чтобы их продукцию проверили российские эксперты и специалисты, заявил в понедельник министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в ходе встречи с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ввоз в Россию молдавской продукции растениеводства с 15 августа будет запрещен. Она мотивировала эти временные ограничения "неоднократным обнаружением опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию РФ".В понедельник Боля совместно с представителями Национального агентства продовольственной безопасности и министерства иностранных дел и европейской интеграции провели встречу с главой российской дипмиссии в Молдавии, в ходе которой обсудили вопросы продовольственной безопасности."Для выяснения всех причин и обстоятельств Молдавия открыта для формирования рабочей группы с привлечением национальных экспертов и специалистов из России, чтобы провести необходимые проверки сельхозпродукции. Во избежание неопределенностей и в целях укрепления доверия к системе продовольственной безопасности Молдавии мы предлагаем осуществлять визиты на склады, собирать данные, выявлять существующие риски и ликвидировать их", – заявил Боля.Министр подтвердил позицию государственных учреждений относительно защиты прав потребителей как на местном, так и на международном рынке.На прошлой неделе глава молдавского МИД Нику Попеску заявил в СМИ, что введенный Россией запрет на ввоз фруктов и овощей связан с политикой. В Россельхознадзоре опровергли слова Попеску, подчеркнув, что ограничение ввоза в Россию растительной продукции из ряда районов Молдавии подкреплено вескими основаниями и не имеет политической подоплеки.

https://ria.ru/20220808/energiya-1808172515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/selkhozproduktsiya-1808658655.html

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россия, молдавия, юлия мелано, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире