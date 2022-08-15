https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html
Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы
Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы - РИА Новости, 15.08.2022
Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:50
2022-08-15T13:50
2022-08-15T13:54
россия
венесуэла
форум "армия-2022"
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам военного образования генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В это непростое время мы высоко оцениваем поистине союзнические отношения наших стран. Сотрудничество, с позиции которого мы вместе по основным ключевым вопросам глобальной динамики", - сказал Фомин.Он также поблагодарил делегацию Венесуэлы за участие в форуме и Армейских международных играх, и отметил, что Международный военно-технический форум - это отличная возможность познакомиться с образцами вооружения и военной техники.В свою очередь Рикардо Никодемо Рамос поблагодарил российскую сторону за приглашение."Наши отношения с Российской Федерацией становятся более сильными. Мы высоко оцениваем возможность находиться здесь и укреплять наши отношения не только в военно-техническом вопросе, но и в образовательных аспектах", - сказал представитель Венесуэлы.Как отметили в Минобороны РФ, в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного сотрудничества, в том числе в сфере военного образования, также были намечены дальнейшие шаги по их развитию. Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
https://ria.ru/20220608/voennye-1794086117.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, форум "армия-2022", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Венесуэла, Форум "Армия-2022", Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:50 15.08.2022 (обновлено: 13:54 15.08.2022)
Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы
Замглавы Минобороны обсудил вопросы военного образования с коллегой из Венесуэлы
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам военного образования генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
"В это непростое время мы высоко оцениваем поистине союзнические отношения наших стран. Сотрудничество, с позиции которого мы вместе по основным ключевым вопросам глобальной динамики", - сказал Фомин.
Он также поблагодарил делегацию Венесуэлы
за участие в форуме и Армейских международных играх, и отметил, что Международный военно-технический форум - это отличная возможность познакомиться с образцами вооружения и военной техники.
В свою очередь Рикардо Никодемо Рамос поблагодарил российскую сторону за приглашение.
"Наши отношения с Российской Федерацией становятся более сильными. Мы высоко оцениваем возможность находиться здесь и укреплять наши отношения не только в военно-техническом вопросе, но и в образовательных аспектах", - сказал представитель Венесуэлы.
Как отметили в Минобороны РФ
, в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного сотрудничества, в том числе в сфере военного образования, также были намечены дальнейшие шаги по их развитию. Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.