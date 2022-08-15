https://ria.ru/20220815/minoborony-1809659631.html

ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов

ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2022

ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов

ВКС России высокоточными ударами за сутки уничтожили более 260 националистов в районах Угледара, Водяное и Доброволье в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:26

2022-08-15T12:26

2022-08-15T18:02

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами за сутки уничтожили более 260 националистов в районах Угледара, Водяное и Доброволье в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809660221.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика