https://ria.ru/20220815/minoborony-1809659631.html
ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов
ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2022
ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов
ВКС России высокоточными ударами за сутки уничтожили более 260 националистов в районах Угледара, Водяное и Доброволье в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:26
2022-08-15T12:26
2022-08-15T18:02
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами за сутки уничтожили более 260 националистов в районах Угледара, Водяное и Доброволье в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809660221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
12:26 15.08.2022 (обновлено: 18:02 15.08.2022)
ВКС уничтожили в ДНР более 260 украинских националистов
ВКС уничтожили более 260 националистов в районе Угледара, Доброволья и Водяного в ДНР