16:01 15.08.2022 (обновлено: 16:03 15.08.2022)
Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе"
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС.
"Вызывает серьезную озабоченность зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно. Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т.ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева. Эти удары продолжались и в тот момент, когда есовские делегаты в Вене собирали подписи под своим заявлением – вместо того, чтобы решительно одёрнуть режим Владимира Зеленского, упивающийся собственной безнаказанностью", - подчеркнула она.