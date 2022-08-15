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Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/mid-1809758987.html
Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД
Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022
Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД
Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:01
2022-08-15T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
энергодар
киев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС."Вызывает серьезную озабоченность зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно. Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства."Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т.ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева. Эти удары продолжались и в тот момент, когда есовские делегаты в Вене собирали подписи под своим заявлением – вместо того, чтобы решительно одёрнуть режим Владимира Зеленского, упивающийся собственной безнаказанностью", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220815/zaes-1809751934.html
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в мире, владимир зеленский, россия, энергодар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Энергодар, Киев
16:01 15.08.2022 (обновлено: 16:03 15.08.2022)
 
Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе"

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС.
"Вызывает серьезную озабоченность зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно. Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т.ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева. Эти удары продолжались и в тот момент, когда есовские делегаты в Вене собирали подписи под своим заявлением – вместо того, чтобы решительно одёрнуть режим Владимира Зеленского, упивающийся собственной безнаказанностью", - подчеркнула она.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:45Специальная военная операция на Украине
МИД: Россия осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
 
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