https://ria.ru/20220815/mid-1809758987.html

Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД

Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022

Москва озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", заявили в МИД

Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:01

2022-08-15T16:01

2022-08-15T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

россия

энергодар

киев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС."Вызывает серьезную озабоченность зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно. Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства."Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т.ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева. Эти удары продолжались и в тот момент, когда есовские делегаты в Вене собирали подписи под своим заявлением – вместо того, чтобы решительно одёрнуть режим Владимира Зеленского, упивающийся собственной безнаказанностью", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220815/zaes-1809751934.html

россия

энергодар

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, россия, энергодар, киев