https://ria.ru/20220815/matkapital-1809822598.html
Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом
Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом - РИА Новости, 15.08.2022
Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом
Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:57
2022-08-15T18:57
2022-08-15T19:32
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дети
россия
материнский капитал
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МОСКВА, 15 авг — РИА новоси. Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.Главным условием для такого распоряжения маткапиталом является наличие у ИП лицензии на образовательную деятельность, обратили внимание в пресс-службе. Речь идет об ИП, которые не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.Баталина уточнила, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) – второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на него направили маткапитал более 13% семей.Ранее тратить средства маткапитала на обучение ребенка можно было только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220726/mintrud-1805123861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, россия, материнский капитал
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Дети, Россия, Материнский капитал
18:57 15.08.2022 (обновлено: 19:32 15.08.2022)
Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом
Минтруд: родители смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги от ИП
МОСКВА, 15 авг — РИА новоси.
Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили
журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
"Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели", — цитирует пресс-служба замглавы Минтруда Ольгу Баталину.
Главным условием для такого распоряжения маткапиталом является наличие у ИП лицензии на образовательную деятельность, обратили внимание в пресс-службе. Речь идет об ИП, которые не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.
Баталина уточнила, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) – второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на него направили маткапитал более 13% семей.
Ранее тратить средства маткапитала на обучение ребенка можно было только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей, добавили в министерстве.