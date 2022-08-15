https://ria.ru/20220815/matkapital-1809822598.html

Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом

Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом - РИА Новости, 15.08.2022

Родителям разрешили оплачивать образовательные услуги от ИП маткапиталом

Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:57

2022-08-15T18:57

2022-08-15T19:32

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дети

россия

материнский капитал

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МОСКВА, 15 авг — РИА новоси. Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.Главным условием для такого распоряжения маткапиталом является наличие у ИП лицензии на образовательную деятельность, обратили внимание в пресс-службе. Речь идет об ИП, которые не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.Баталина уточнила, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) – второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на него направили маткапитал более 13% семей.Ранее тратить средства маткапитала на обучение ребенка можно было только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220726/mintrud-1805123861.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, россия, материнский капитал