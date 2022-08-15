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В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
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В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:10
2022-08-15T16:02
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.По ее словам, решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет так же, как и в стране."(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте". - сказала она.Кузьмина подчеркнула, что также усиливается требования соблюдение правил гигиены.В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что указ выйдет во вторник."Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа", - сказала собеседница агентства.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, медицинские маски, новости - туризм
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13:10 15.08.2022 (обновлено: 16:02 15.08.2022)
 
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
По ее словам, решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
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Она отметила, что за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет так же, как и в стране.
"(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте". - сказала она.
Кузьмина подчеркнула, что также усиливается требования соблюдение правил гигиены.
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В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что указ выйдет во вторник.
"Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа", - сказала собеседница агентства.
 
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