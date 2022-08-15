https://ria.ru/20220815/maski-1809679523.html
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:10
2022-08-15T13:10
2022-08-15T16:02
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.По ее словам, решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет так же, как и в стране."(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте". - сказала она.Кузьмина подчеркнула, что также усиливается требования соблюдение правил гигиены.В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что указ выйдет во вторник."Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа", - сказала собеседница агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:10 15.08.2022 (обновлено: 16:02 15.08.2022)
В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
По ее словам, решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет так же, как и в стране.
"(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте". - сказала она.
Кузьмина подчеркнула, что также усиливается требования соблюдение правил гигиены.
В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что указ выйдет во вторник.
"Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа", - сказала собеседница агентства.