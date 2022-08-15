https://ria.ru/20220815/maski-1809679523.html

В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022

В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:10

2022-08-15T13:10

2022-08-15T16:02

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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Бурятии возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.По ее словам, решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом. В среднем этот показатель растет так же, как и в стране."(Вводится) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте". - сказала она.Кузьмина подчеркнула, что также усиливается требования соблюдение правил гигиены.В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что указ выйдет во вторник."Масочный режим вводится во всех общественных местах, в общественном транспорте с момента подписания указа", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220815/maski-1809575572.html

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Владимир Лаврентьев

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