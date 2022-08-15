https://ria.ru/20220815/maski-1809575572.html

Инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски

Инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски - РИА Новости, 15.08.2022

Инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски

Для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах, заявил главный внештатный специалист Минздрава РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T00:57

2022-08-15T00:57

2022-08-15T11:01

общество

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россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов."Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок — важная и эффективная мера, способствующая снижению заболеваемости респираторными инфекциями", — сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что в настоящее время во многих регионах мира, в том числе в России, наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. В преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций это вызывает особую тревогу, подчеркнул специалист.По словам Чуланова, в ряде исследований показано, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и значительно повышать возможность развития неблагоприятных исходов, поэтому сегодня очень важно своевременно провести ревакцинацию против COVID-19 и вакцинацию против гриппа, как только стартует кампания по вакцинации."Мы знаем, что сочетанное заболевание несколькими респираторными инфекциями может сопровождаться более тяжелым течением. Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения", — пояснил Чуланов.

https://ria.ru/20220810/vaktsina-1808683313.html

https://ria.ru/20220813/maski-1809422360.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19