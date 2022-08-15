https://ria.ru/20220815/mali-1809782030.html

Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали

Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали - РИА Новости, 15.08.2022

Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали

Все французские военные, задействованные в операции "Бархан" по борьбе с терроризмом на территории Мали, покинули страну. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:05

2022-08-15T17:05

2022-08-15T18:35

в мире

мали

франция

нигер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735332133_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_da92c71681e02f3bbd263382dd7d2ed4.jpg

ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости. Все французские военные, задействованные в операции "Бархан" по борьбе с терроризмом на территории Мали, покинули страну."Сегодня последние военные операции "Бархан", находившиеся на территории Мали, пересекли границу между Мали и Нигером", — сообщил Генштаб французских вооруженных сил в коммюнике.Солдаты и офицеры оставили операционный штаб в городе Гао — его передали Вооруженным силам Мали, отметило ведомство.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба".В июле Париж заявил об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Всего французский контингент находился в африканской стране почти десять лет.

https://ria.ru/20220814/obvinenie-1809571634.html

https://ria.ru/20220815/mali-1809715533.html

мали

франция

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, франция, нигер