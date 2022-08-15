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Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали - РИА Новости, 15.08.2022
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Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали
Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали - РИА Новости, 15.08.2022
Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали
Все французские военные, задействованные в операции "Бархан" по борьбе с терроризмом на территории Мали, покинули страну. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:05
2022-08-15T18:35
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ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости. Все французские военные, задействованные в операции "Бархан" по борьбе с терроризмом на территории Мали, покинули страну."Сегодня последние военные операции "Бархан", находившиеся на территории Мали, пересекли границу между Мали и Нигером", — сообщил Генштаб французских вооруженных сил в коммюнике.Солдаты и офицеры оставили операционный штаб в городе Гао — его передали Вооруженным силам Мали, отметило ведомство.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба".В июле Париж заявил об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Всего французский контингент находился в африканской стране почти десять лет.
https://ria.ru/20220814/obvinenie-1809571634.html
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в мире, мали, франция, нигер
В мире, Мали, Франция, Нигер
17:05 15.08.2022 (обновлено: 18:35 15.08.2022)
 
Французские военные, задействованные в операции "Бархан", покинули Мали

Все французские военные, задействованные в операции против терроризма, покинули Мали

© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат стоит позади малийских солдат
Французский солдат стоит позади малийских солдат - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат стоит позади малийских солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости. Все французские военные, задействованные в операции "Бархан" по борьбе с терроризмом на территории Мали, покинули страну.
"Сегодня последние военные операции "Бархан", находившиеся на территории Мали, пересекли границу между Мали и Нигером", — сообщил Генштаб французских вооруженных сил в коммюнике.
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 23:25
AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуара
Солдаты и офицеры оставили операционный штаб в городе Гао — его передали Вооруженным силам Мали, отметило ведомство.
Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба".
В июле Париж заявил об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Всего французский контингент находился в африканской стране почти десять лет.
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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