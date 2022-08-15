https://ria.ru/20220815/magate-1809849316.html

ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев - РИА Новости, 15.08.2022

ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:20

2022-08-15T20:20

2022-08-15T20:20

специальная военная операция на украине

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ООН, 15 авг – РИА Новости. ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Его комментарий прозвучал в ответ на заявления российской стороны о том, что ООН не дала осуществить поездку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС"В-третьих, в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220815/zaes-1809751934.html

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энергодар

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, энергодар, украина, магатэ, оон