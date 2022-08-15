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ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/magate-1809849316.html
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев - РИА Новости, 15.08.2022
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:20
2022-08-15T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
энергодар
украина
магатэ
оон
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ООН, 15 авг – РИА Новости. ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Его комментарий прозвучал в ответ на заявления российской стороны о том, что ООН не дала осуществить поездку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС"В-третьих, в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, киев, энергодар, украина, магатэ, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, ООН
20:20 15.08.2022
 
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

Дюжжарик: ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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ООН, 15 авг – РИА Новости. ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Его комментарий прозвучал в ответ на заявления российской стороны о том, что ООН не дала осуществить поездку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
"Хотел бы уточнить. Первое: МАГАТЭ – агентство, которое действует полностью независимо, принимая решение о том, как исполнять свои обязанности. Второе: секретариат ООН не обладает властью, позволяющей блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ", - сказал Дюжаррик.
"В-третьих, в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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