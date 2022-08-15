https://ria.ru/20220815/lipetsk-1809770321.html
В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои
В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои - РИА Новости, 15.08.2022
В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои
На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:28
2022-08-15T16:28
2022-08-15T16:28
липецкая область
липецк
соя
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открывшийся на прошлой неделе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса."Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.В продолжение темы в пресс-службе правительства отметили, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней. В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля.
https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, соя, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, соя, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, открывшийся на прошлой неделе в Ельце
крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса.
"Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.
В продолжение темы в пресс-службе правительства отметили, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней. В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля.