https://ria.ru/20220815/lipetsk-1809770321.html

В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои

В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои - РИА Новости, 15.08.2022

В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои

На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:28

2022-08-15T16:28

2022-08-15T16:28

липецкая область

липецк

соя

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открывшийся на прошлой неделе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса."Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.В продолжение темы в пресс-службе правительства отметили, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней. В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля.

https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html

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Артем Смирнов

липецк, соя, елец, игорь артамонов