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В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои - РИА Новости, 15.08.2022
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Липецкая область
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В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои
В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои - РИА Новости, 15.08.2022
В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои
На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:28
2022-08-15T16:28
липецкая область
липецк
соя
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, открывшийся на прошлой неделе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса."Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.В продолжение темы в пресс-службе правительства отметили, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней. В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля.
https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html
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липецк, соя, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, соя, Елец, Игорь Артамонов
16:28 15.08.2022
 

В Липецке разработают программу для увеличения объемов выращивания сои

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. На оперативном совещании правительства Липецкой области предложено разработать региональную программу, направленную на увеличение объемов выращивания сои, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, открывшийся на прошлой неделе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса.
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:55Липецкая область
Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых
"Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы", – сказал Артамонов.
В продолжение темы в пресс-службе правительства отметили, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней. В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля.
 
Липецкая областьЛипецксояЕлецИгорь Артамонов
 
 
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