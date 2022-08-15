https://ria.ru/20220815/leopard-1809581992.html

Спасенного котенка редчайшего леопарда могут выпустить в природу через год

Спасенного котенка редчайшего леопарда могут выпустить в природу через год - РИА Новости, 15.08.2022

Спасенного котенка редчайшего леопарда могут выпустить в природу через год

Котенка краснокнижного дальневосточного леопарда из центра реабилитации редких животных (МРОО "Центр "Тигр") могут выпустить в дикую природу примерно через год... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:24

2022-08-15T04:24

2022-08-15T04:24

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Котенка краснокнижного дальневосточного леопарда из центра реабилитации редких животных (МРОО "Центр "Тигр") могут выпустить в дикую природу примерно через год при хороших навыках к охоте, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".Ранее госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" с разрешения Росприроднадзора отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного 4-месячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери. И это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Ветеринары установили, что леопарденок весит как домашняя кошка, всего 4,5 килограмма, на теле детеныша были небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.Котенок отъелся буквально за несколько дней и, поправившись вдвое, набрал необходимый вес в 9 килограммов. Специалисты выпустили его в просторный вольер."Мы надеемся на возможность выпуска, да. Пока по срокам точно говорить сложно, всё будет зависеть от того, как будет проходить реабилитация, его способность к охоте.... Приблизительно, через год, но только если всё будет хорошо в плане навыков и возможностей к охоте. В природу он будет выпущен только тогда, когда подкормка ему уже не будет нужна", - сообщил собеседник агентства.По его словам, позже "планируется, что леопарду будут выпускаться оленята - для тренировки охотничьих навыков". По данным нацпарка, леопардёнок хорошо освоился в просторном вольере.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220405/park-1781675466.html

https://ria.ru/20220209/tigr-1771697620.html

приморский край

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приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), фгбу "земля леопарда"