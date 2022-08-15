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"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel - РИА Новости, 15.08.2022
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"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel - РИА Новости, 15.08.2022
"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:02
2022-08-15T15:06
экономика
авто
автоваз
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года", - отметил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" рассказали, что Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари."Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива "АвтоВАЗа", поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения", - прокомментировал президент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, авто, автоваз, новости компаний - экономика, россия, lada
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Новости компаний - Экономика, Россия, Lada
14:02 15.08.2022 (обновлено: 15:06 15.08.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года", - отметил автопроизводитель.
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В "АвтоВАЗе" рассказали, что Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.
В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.
"Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива "АвтоВАЗа", поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения", - прокомментировал президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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