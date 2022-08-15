https://ria.ru/20220815/lada-1809701775.html

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel - РИА Новости, 15.08.2022

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:02

2022-08-15T14:02

2022-08-15T15:06

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года", - отметил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" рассказали, что Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари."Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива "АвтоВАЗа", поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения", - прокомментировал президент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, автоваз, новости компаний - экономика, россия, lada