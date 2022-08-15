https://ria.ru/20220815/kurs-1809607118.html
Курс доллара вырос выше 61 рубля
Курс доллара вырос выше 61 рубля - РИА Новости, 15.08.2022
Курс доллара вырос выше 61 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:08
2022-08-15T10:08
2022-08-15T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро торгуется около 62,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск растёт на 69 копеек, до 61,30 рубля, евро - на 33 копейки, до 62,64 рубля.На старте торгов рубль укреплялся на 13 копеек к доллару и на 35 копеек к евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
10:08 15.08.2022 (обновлено: 10:14 15.08.2022)
Курс доллара вырос выше 61 рубля
Курс доллара вырос до 61,30 рубля, евро — до 62,64 рубля