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Лера Кудрявцева матом послала журналистов - РИА Новости, 15.08.2022
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Шоубиз
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Лера Кудрявцева матом послала журналистов
Лера Кудрявцева матом послала журналистов - РИА Новости, 15.08.2022
Лера Кудрявцева матом послала журналистов
Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:33
2022-08-15T10:33
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
лера кудрявцева
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной Гордон. В показали под заголовком "встреча с адвокатом".Она добавила, что сама оповестит общественность, в случае важных новостей.Свой отпуск ведущая провела в Болгарии. Там она встретилась с Ларисой Гузеевой, а еще отметила четырехлетие своей дочери.
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знаменитости, шоу-бизнес, лера кудрявцева
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Лера Кудрявцева
10:33 15.08.2022
 
Лера Кудрявцева матом послала журналистов

Лера Кудрявцева матом послала журналистов из-за "желтых" новостей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной Гордон. В показали под заголовком "встреча с адвокатом".

"Желтые СМИ такие милые. Журналистика в *** (пятой точке – Прим. ред.), к сожалению. Придумывают новости из ничего. Выставил песню – сочинили статью. Написала пост – придумали еще одну. Встретилась с подругой – "встретилась с адвокатом". Ключевые слова – "придумали и сочинили". Вы что там курите?" – написала ведущая.

Она добавила, что сама оповестит общественность, в случае важных новостей.

"И главное фото 10-20-летней давности и пострашней. Люблю вас всей душой. И да, на всякий случай, если что произойдет – я сообщу, а пока идите на *** (к черту – Прим. ред.)!" – заключила Кудрявцева.

Свой отпуск ведущая провела в Болгарии. Там она встретилась с Ларисой Гузеевой, а еще отметила четырехлетие своей дочери.
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