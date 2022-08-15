Лера Кудрявцева матом послала журналистов
Лера Кудрявцева матом послала журналистов из-за "желтых" новостей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной Гордон. В показали под заголовком "встреча с адвокатом".
"Желтые СМИ такие милые. Журналистика в *** (пятой точке – Прим. ред.), к сожалению. Придумывают новости из ничего. Выставил песню – сочинили статью. Написала пост – придумали еще одну. Встретилась с подругой – "встретилась с адвокатом". Ключевые слова – "придумали и сочинили". Вы что там курите?" – написала ведущая.
Она добавила, что сама оповестит общественность, в случае важных новостей.
"И главное фото 10-20-летней давности и пострашней. Люблю вас всей душой. И да, на всякий случай, если что произойдет – я сообщу, а пока идите на *** (к черту – Прим. ред.)!" – заключила Кудрявцева.
Свой отпуск ведущая провела в Болгарии. Там она встретилась с Ларисой Гузеевой, а еще отметила четырехлетие своей дочери.
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