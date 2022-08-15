https://ria.ru/20220815/kudryavtseva-1809603116.html

Лера Кудрявцева матом послала журналистов

Лера Кудрявцева матом послала журналистов - РИА Новости, 15.08.2022

Лера Кудрявцева матом послала журналистов

Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:33

2022-08-15T10:33

2022-08-15T10:33

шоубиз

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шоу-бизнес

лера кудрявцева

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лера Кудрявцева в социальных сетях эмоционально отреагировала на новости о себе в СМИ. Поводом для высказывания стала их совместное дружеское фото с Екатериной Гордон. В показали под заголовком "встреча с адвокатом".Она добавила, что сама оповестит общественность, в случае важных новостей.Свой отпуск ведущая провела в Болгарии. Там она встретилась с Ларисой Гузеевой, а еще отметила четырехлетие своей дочери.

https://ria.ru/20220811/uspenskaya-1808944657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лера кудрявцева