https://ria.ru/20220815/kuba-1809790533.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу - РИА Новости, 15.08.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу
Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:55
2022-08-15T18:55
2022-08-15T18:55
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444063_0:286:2942:1942_1920x0_80_0_0_9cb58dd505f7e281c945bcafdaa7f6b9.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР.Участники рынка ожидают, что в зимнее расписание вернется прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану или Варадеро. Источники ассоциации в авиаотрасли подтверждают такую возможность.Сейчас туристы летают на Остров свободы через Стамбул, билет на одного пассажира туда-обратно стоит от 193 тысяч рублей. Наземная программа с недельным проживанием на курорте в отеле категории пять звезд на двоих — еще как минимум 50 тысяч рублей. Итоговые затраты на двоих — около полумиллиона рублей. Из-за высокой стоимости дороги это карибское направление проигрывает конкуренцию не только Египту и ОАЭ, но даже Сейшелам и Мальдивам, отмечают эксперты.Туроператоры ожидают новые варианты стыковочных перелетов. Так, Air Serbia планирует летать в Гавану с ноября, хотя рейсов в расписании пока нет. Этот маршрут может быть на 15 процентов дешевле "стамбульского".Источники АТОР также не исключают, что перелеты на Кубу с отдыхом в Турции могут появиться и через Анталью. Прецедент положен: такие комбинированные путешествия уже предлагаются в Доминикану.В ближайший месяц туроператоры ожидают программ на Карибы с остановкой в Турции от авиакомпаний Southwind Airlines и Mavi Gok. У них есть широкофюзеляжные самолеты, способные долететь до кубинских курортов, пояснили в ассоциации.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
куба
гавана
турция
москва
россия
сербия
варадеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444063_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c89aef1c391aedf4fcba7899f97250f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куба, гавана, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, куда поехать, куда можно лететь, москва, россия, авиабилеты, самолеты, сербия, варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, куда поехать, куда можно лететь, Москва, Россия, Авиабилеты, Самолеты, Сербия, Варадеро
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу
АТОР: стоимость зимнего отдыха на Кубе приближается к полумиллиону рублей на двоих
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает
АТОР.
Участники рынка ожидают, что в зимнее расписание вернется прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану или Варадеро. Источники ассоциации в авиаотрасли подтверждают такую возможность.
Сейчас туристы летают на Остров свободы через Стамбул, билет на одного пассажира туда-обратно стоит от 193 тысяч рублей. Наземная программа с недельным проживанием на курорте в отеле категории пять звезд на двоих — еще как минимум 50 тысяч рублей. Итоговые затраты на двоих — около полумиллиона рублей. Из-за высокой стоимости дороги это карибское направление проигрывает конкуренцию не только Египту и ОАЭ, но даже Сейшелам и Мальдивам, отмечают эксперты.
Туроператоры ожидают новые варианты стыковочных перелетов. Так, Air Serbia планирует летать в Гавану с ноября, хотя рейсов в расписании пока нет. Этот маршрут может быть на 15 процентов дешевле "стамбульского".
Источники АТОР также не исключают, что перелеты на Кубу с отдыхом в Турции могут появиться и через Анталью. Прецедент положен: такие комбинированные путешествия уже предлагаются в Доминикану.
В ближайший месяц туроператоры ожидают программ на Карибы с остановкой в Турции от авиакомпаний Southwind Airlines и Mavi Gok. У них есть широкофюзеляжные самолеты, способные долететь до кубинских курортов, пояснили в ассоциации.