https://ria.ru/20220815/kuba-1809790533.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу - РИА Новости, 15.08.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу

Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:55

2022-08-15T18:55

2022-08-15T18:55

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турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР.Участники рынка ожидают, что в зимнее расписание вернется прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану или Варадеро. Источники ассоциации в авиаотрасли подтверждают такую возможность.Сейчас туристы летают на Остров свободы через Стамбул, билет на одного пассажира туда-обратно стоит от 193 тысяч рублей. Наземная программа с недельным проживанием на курорте в отеле категории пять звезд на двоих — еще как минимум 50 тысяч рублей. Итоговые затраты на двоих — около полумиллиона рублей. Из-за высокой стоимости дороги это карибское направление проигрывает конкуренцию не только Египту и ОАЭ, но даже Сейшелам и Мальдивам, отмечают эксперты.Туроператоры ожидают новые варианты стыковочных перелетов. Так, Air Serbia планирует летать в Гавану с ноября, хотя рейсов в расписании пока нет. Этот маршрут может быть на 15 процентов дешевле "стамбульского".Источники АТОР также не исключают, что перелеты на Кубу с отдыхом в Турции могут появиться и через Анталью. Прецедент положен: такие комбинированные путешествия уже предлагаются в Доминикану.В ближайший месяц туроператоры ожидают программ на Карибы с остановкой в Турции от авиакомпаний Southwind Airlines и Mavi Gok. У них есть широкофюзеляжные самолеты, способные долететь до кубинских курортов, пояснили в ассоциации.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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