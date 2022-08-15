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Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу - РИА Новости, 15.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220815/kuba-1809790533.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу - РИА Новости, 15.08.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу
Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:55
2022-08-15T18:55
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР.Участники рынка ожидают, что в зимнее расписание вернется прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану или Варадеро. Источники ассоциации в авиаотрасли подтверждают такую возможность.Сейчас туристы летают на Остров свободы через Стамбул, билет на одного пассажира туда-обратно стоит от 193 тысяч рублей. Наземная программа с недельным проживанием на курорте в отеле категории пять звезд на двоих — еще как минимум 50 тысяч рублей. Итоговые затраты на двоих — около полумиллиона рублей. Из-за высокой стоимости дороги это карибское направление проигрывает конкуренцию не только Египту и ОАЭ, но даже Сейшелам и Мальдивам, отмечают эксперты.Туроператоры ожидают новые варианты стыковочных перелетов. Так, Air Serbia планирует летать в Гавану с ноября, хотя рейсов в расписании пока нет. Этот маршрут может быть на 15 процентов дешевле "стамбульского".Источники АТОР также не исключают, что перелеты на Кубу с отдыхом в Турции могут появиться и через Анталью. Прецедент положен: такие комбинированные путешествия уже предлагаются в Доминикану.В ближайший месяц туроператоры ожидают программ на Карибы с остановкой в Турции от авиакомпаний Southwind Airlines и Mavi Gok. У них есть широкофюзеляжные самолеты, способные долететь до кубинских курортов, пояснили в ассоциации.
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, куда поехать, куда можно лететь, москва, россия, авиабилеты, самолеты, сербия, варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, куда поехать, куда можно лететь, Москва, Россия, Авиабилеты, Самолеты, Сербия, Варадеро
18:55 15.08.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Кубу

АТОР: стоимость зимнего отдыха на Кубе приближается к полумиллиону рублей на двоих

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие суммы стоит приготовить путешественникам, желающим зимой попасть на Кубу, сообщает АТОР.
Участники рынка ожидают, что в зимнее расписание вернется прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану или Варадеро. Источники ассоциации в авиаотрасли подтверждают такую возможность.
Сейчас туристы летают на Остров свободы через Стамбул, билет на одного пассажира туда-обратно стоит от 193 тысяч рублей. Наземная программа с недельным проживанием на курорте в отеле категории пять звезд на двоих — еще как минимум 50 тысяч рублей. Итоговые затраты на двоих — около полумиллиона рублей. Из-за высокой стоимости дороги это карибское направление проигрывает конкуренцию не только Египту и ОАЭ, но даже Сейшелам и Мальдивам, отмечают эксперты.
Туроператоры ожидают новые варианты стыковочных перелетов. Так, Air Serbia планирует летать в Гавану с ноября, хотя рейсов в расписании пока нет. Этот маршрут может быть на 15 процентов дешевле "стамбульского".
Источники АТОР также не исключают, что перелеты на Кубу с отдыхом в Турции могут появиться и через Анталью. Прецедент положен: такие комбинированные путешествия уже предлагаются в Доминикану.
В ближайший месяц туроператоры ожидают программ на Карибы с остановкой в Турции от авиакомпаний Southwind Airlines и Mavi Gok. У них есть широкофюзеляжные самолеты, способные долететь до кубинских курортов, пояснили в ассоциации.
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