https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html
Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма
Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма - РИА Новости, 15.08.2022
Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью распространяемую украинской стороной информацию, что люди якобы массово уезжают из региона из-за того, что там... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:38
2022-08-15T14:38
2022-08-15T15:41
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
херсонская область
запорожская область
херсон
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью распространяемую украинской стороной информацию, что люди якобы массово уезжают из региона из-за того, что там небезопасно."С точки зрения того, что с Крыма бегут – это ложь полная, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом, по его словам, у некоторых людей на фоне фейковых сообщений с украинской стороны, в том числе угрожающей ударить по Крымскому мосту, возникают опасения и переживания при поездке в Крым."Могу сказать, что исчерпывающие меры министерством обороны Российской Федерации по поручению президента в Крыму приняты. Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо", - сказал Аксенов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220815/krym-1809651554.html
https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:38 15.08.2022 (обновлено: 15:41 15.08.2022)
Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма
Аксенов назвал информацию украинской стороны о массовом отъезде людей из Крыма ложью