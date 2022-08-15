https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html

Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма

Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма - РИА Новости, 15.08.2022

Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью распространяемую украинской стороной информацию, что люди якобы массово уезжают из региона из-за того, что там... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:38

2022-08-15T14:38

2022-08-15T15:41

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

херсонская область

запорожская область

херсон

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью распространяемую украинской стороной информацию, что люди якобы массово уезжают из региона из-за того, что там небезопасно."С точки зрения того, что с Крыма бегут – это ложь полная, никаких сомнений нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом, по его словам, у некоторых людей на фоне фейковых сообщений с украинской стороны, в том числе угрожающей ударить по Крымскому мосту, возникают опасения и переживания при поездке в Крым."Могу сказать, что исчерпывающие меры министерством обороны Российской Федерации по поручению президента в Крыму приняты. Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо", - сказал Аксенов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220815/krym-1809651554.html

https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html

россия

республика крым

херсонская область

запорожская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, херсонская область , запорожская область, херсон, сергей аксенов (политик), новости - туризм