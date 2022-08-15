https://ria.ru/20220815/krizis-1809869886.html
Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц
Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц - РИА Новости, 15.08.2022
Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, когда он осознал, что Германии нужно готовиться к энергетическому кризису. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:08
2022-08-15T23:08
2022-08-15T23:17
германия
норвегия
олаф шольц
россия
сжиженный природный газ
природный газ
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, когда он осознал, что Германии нужно готовиться к энергетическому кризису."Что проблема существует, стало все более очевидно в прошлом году из-за того, что принадлежащие российской компании газохранилища были не заполнены. Мы увидели, что вместо того, чтобы поставлять газ по имеющимся газопроводам, например, Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу, газ изымался из газохранилищ. Поэтому я воспринял это как очень серьезный сигнал, поэтому, когда я стал канцлером в декабре, я опросил соответствующие ведомства, что мы будем делать, когда мы будем получать недостаточно газа. Это был стартовый сигнал, благодаря которому мы еще до войны начали форсировать инвестиции в эту инфраструктуру (сжижженного газа)", - заявил Шольц на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Газ Стёре в Осло, отвечая на соответствующий вопрос.Шольц также отметил, что Германия намерена расширять сотрудничество с Норвегией в энергетике, считает эту страну одним из важнейших партнеров в этой сфере.
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германия, норвегия, олаф шольц, россия, сжиженный природный газ, природный газ
Германия, Норвегия, Олаф Шольц, Россия, сжиженный природный газ, Природный газ
23:08 15.08.2022 (обновлено: 23:17 15.08.2022)
Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц
Шольц: проблема газового кризиса в Германии стала очевидна в прошлом году