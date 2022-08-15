https://ria.ru/20220815/krizis-1809869886.html

Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц

Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц - РИА Новости, 15.08.2022

Проблема газового кризиса стала очевидна в прошлом году, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, когда он осознал, что Германии нужно готовиться к энергетическому кризису. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:08

2022-08-15T23:08

2022-08-15T23:17

германия

норвегия

олаф шольц

россия

сжиженный природный газ

природный газ

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, когда он осознал, что Германии нужно готовиться к энергетическому кризису."Что проблема существует, стало все более очевидно в прошлом году из-за того, что принадлежащие российской компании газохранилища были не заполнены. Мы увидели, что вместо того, чтобы поставлять газ по имеющимся газопроводам, например, Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу, газ изымался из газохранилищ. Поэтому я воспринял это как очень серьезный сигнал, поэтому, когда я стал канцлером в декабре, я опросил соответствующие ведомства, что мы будем делать, когда мы будем получать недостаточно газа. Это был стартовый сигнал, благодаря которому мы еще до войны начали форсировать инвестиции в эту инфраструктуру (сжижженного газа)", - заявил Шольц на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Газ Стёре в Осло, отвечая на соответствующий вопрос.Шольц также отметил, что Германия намерена расширять сотрудничество с Норвегией в энергетике, считает эту страну одним из важнейших партнеров в этой сфере.

https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html

германия

норвегия

россия

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германия, норвегия, олаф шольц, россия, сжиженный природный газ, природный газ