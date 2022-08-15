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Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
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Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве
Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве
Популярные и редкие, большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные — каких только кошек не было в минувшие выходные в Сокольниках. Самая душевная выставка — в... РИА Новости, 15.08.2022
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фото
москва
кошки
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Популярные и редкие, большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные — каких только кошек не было в минувшие выходные в Сокольниках. Самая душевная выставка — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, кошки, "сокольники"
Фото, Москва, кошки, "Сокольники"
13:55 15.08.2022 (обновлено: 15:43 15.08.2022)
 

Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве

Читать ria.ru в
Популярные и редкие, большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные — каких только кошек не было в минувшие выходные в Сокольниках. Самая душевная выставка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Любители кошек 13-14 августа не могли пройти мимо Сокольников, где состоялась специализированная выставка "Баст-Москва".

Девушка с кошкой на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
1 из 12

Любители кошек 13-14 августа не могли пройти мимо Сокольников, где состоялась специализированная выставка "Баст-Москва".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Где, как не здесь, можно увидеть самых популярных и редких животных и узнать об их характерах.

Кошки британской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
2 из 12

Где, как не здесь, можно увидеть самых популярных и редких животных и узнать об их характерах.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Лучшие российские заводчики представили на выставке более 30 пород кошек.

Кошки британской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
3 из 12

Лучшие российские заводчики представили на выставке более 30 пород кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Здесь и всеми любимые британцы, и сибирские кошки, и скоттиш-фолды и абиссины с бенгалами.

Мальчик гладит кошку британской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
4 из 12

Здесь и всеми любимые британцы, и сибирские кошки, и скоттиш-фолды и абиссины с бенгалами.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Британские и шотландские вислоухие кошки на выставке "Баст-Москва".

Кошки пород британская и шотландская вислоухая на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
5 из 12

Британские и шотландские вислоухие кошки на выставке "Баст-Москва".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Девочка гладит кошку породы скоттиш-фолд.

Девочка гладит кошку породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
6 из 12

Девочка гладит кошку породы скоттиш-фолд.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Встречались и загадочные экзотические животные.

На фото — кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).

Кошка породы эльф на выставке кошек Баст-Москва
7 из 12

Встречались и загадочные экзотические животные.

На фото — кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Зрители могли поближе познакомиться с внушительными мейн-кунами...

Девушка показывает кошку породы мейн-кун на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
8 из 12

Зрители могли поближе познакомиться с внушительными мейн-кунами...

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

...и полюбоваться очаровательными малышами.

Кошка абиссинской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
9 из 12

...и полюбоваться очаровательными малышами.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Опытные заводчики рассказывали будущим хозяевам, как ухаживать за животными.​​​

Кошки тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
10 из 12

Опытные заводчики рассказывали будущим хозяевам, как ухаживать за животными.​​​

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Посетители могли забрать домой полюбившегося котенка.

Кошки породы корниш-рекс на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
11 из 12

Посетители могли забрать домой полюбившегося котенка.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке в Сокольниках.

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
12 из 12

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке в Сокольниках.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ФотоМосквакошки"Сокольники"
 
 
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