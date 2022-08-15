Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве
Любители кошек 13-14 августа не могли пройти мимо Сокольников, где состоялась специализированная выставка "Баст-Москва".
Любители кошек 13-14 августа не могли пройти мимо Сокольников, где состоялась специализированная выставка "Баст-Москва".
Где, как не здесь, можно увидеть самых популярных и редких животных и узнать об их характерах.
Где, как не здесь, можно увидеть самых популярных и редких животных и узнать об их характерах.
Лучшие российские заводчики представили на выставке более 30 пород кошек.
Лучшие российские заводчики представили на выставке более 30 пород кошек.
Здесь и всеми любимые британцы, и сибирские кошки, и скоттиш-фолды и абиссины с бенгалами.
Здесь и всеми любимые британцы, и сибирские кошки, и скоттиш-фолды и абиссины с бенгалами.
Британские и шотландские вислоухие кошки на выставке "Баст-Москва".
Британские и шотландские вислоухие кошки на выставке "Баст-Москва".
Девочка гладит кошку породы скоттиш-фолд.
Встречались и загадочные экзотические животные.
На фото — кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).
Встречались и загадочные экзотические животные.
На фото — кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).
Зрители могли поближе познакомиться с внушительными мейн-кунами...
Зрители могли поближе познакомиться с внушительными мейн-кунами...
...и полюбоваться очаровательными малышами.
...и полюбоваться очаровательными малышами.
Опытные заводчики рассказывали будущим хозяевам, как ухаживать за животными.
Опытные заводчики рассказывали будущим хозяевам, как ухаживать за животными.
Посетители могли забрать домой полюбившегося котенка.
Посетители могли забрать домой полюбившегося котенка.
Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке в Сокольниках.
Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке в Сокольниках.