https://ria.ru/20220815/koshki-1809680209.html

Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве

Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Кто здесь эльф? Выставка кошек в Москве

Популярные и редкие, большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные — каких только кошек не было в минувшие выходные в Сокольниках. Самая душевная выставка — в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:55

2022-08-15T13:55

2022-08-15T15:43

фото

москва

кошки

"сокольники"

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Популярные и редкие, большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные — каких только кошек не было в минувшие выходные в Сокольниках. Самая душевная выставка — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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