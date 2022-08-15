https://ria.ru/20220815/kontrakty-1809767928.html
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.08.2022
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:21
2022-08-15T16:21
2022-08-15T16:21
россия
безопасность
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов."За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, форум "армия-2022"
Россия, Безопасность, Форум "Армия-2022"
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
Россия в 2022 году заключила контракты на экспорт оружия на сумму 16 миллиардов долларов