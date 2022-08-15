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Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.08.2022
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Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.08.2022
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:21
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россия
безопасность
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов."За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
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россия, безопасность, форум "армия-2022"
Россия, Безопасность, Форум "Армия-2022"
16:21 15.08.2022
 
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов

Россия в 2022 году заключила контракты на экспорт оружия на сумму 16 миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов.
"За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
РоссияБезопасностьФорум "Армия-2022"
 
 
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