https://ria.ru/20220815/kontrakty-1809767928.html

Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов

Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.08.2022

Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов

Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:21

2022-08-15T16:21

2022-08-15T16:21

россия

безопасность

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов."За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, форум "армия-2022"