https://ria.ru/20220815/konsortsium-1809866470.html

В России создали Консорциум производителей высокотехнологичной продукции

В России создали Консорциум производителей высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 15.08.2022

В России создали Консорциум производителей высокотехнологичной продукции

Национальный консорциум разработчиков, производителей и заказчиков высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения создан в России на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:34

2022-08-15T22:34

2022-08-15T22:34

экономика

технологии

владимир путин

россия

форум "армия-2022"

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Национальный консорциум разработчиков, производителей и заказчиков высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения создан в России на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщила журналистам исполнительный директор Национального Института стратегического развития, управления эффективностью и рисками, член экспертного совета Федеральной антимонопольной службы в сфере гособоронзаказа Ирина Снеговая.Конгресс был посвящен выполнению поручений президента РФ и решений правительства, направленных на наращивание темпов и объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства по ключевым направлениям развития в новых условиях.Основные темы конгресса были предопределены новыми условиями ведения деятельности и национальными приоритетами, обозначенными Президентом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 18 июля 2022 года, а также поставленными перед участниками рынка целями по обеспечению технологического суверенитета и созданию экономики опережающего развития.Участники конгресса обозначили приоритеты совместной работы для научно-технологического развития и расширения национального производства как фактора обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства. Были рассмотрены вопросы эффективной научно-промышленной кооперации, развития сквозных технологий, создания новых производств и бизнесов, выпуска прорывных отраслевых решений, продуктов и услуг.Ключевое внимание было уделено разработчикам наукоемкой и технически сложной продукции, а также расширению действующих и созданию новых бизнес-направлений (беспилотным летательным средствам, системам магнитного подвеса, цифровым платформенным решениям, специальной химии, космическим технологиям и т.д.).Контекст форума выстроен в рамках поручений и решений президента России Владимира Путина и правительства РФ, сообщила Снеговая."Конгресс посвящен вопросам работы и взаимодействия национальных разработчиков, производителей и заказчиков высокотехнологичной продукции, развитию национальных технологий, расширения сферы отечественного производства и обеспечению технологитехнологическонг суверенитета. Весь контекст форума выстроен в рамках поручений и решений президента РФ Владимира Путина и решений правительства РФ, в том числе которые были обозначены совсем недавно 18 июля на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам", - отметила Снеговая.По ее словам, главной задачей конгресса является содействие предприятиям ОПК и разработчикам, производителям высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения. Снеговая отметила, что ключевые предприятия нацелены на использование предлагаемых механизмов эффективного решения поставленные задачи и в целом готовы справляться, несмотря на сложности, с вызовами , связанными с санкционными ограничениями.

https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html

https://ria.ru/20220815/tort-1809839684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владимир путин, россия, форум "армия-2022"