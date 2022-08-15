https://ria.ru/20220815/knigi-1809787732.html

На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей

На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 15.08.2022

На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей

Участники фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму собрали более 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:22

2022-08-15T17:22

2022-08-15T17:22

общество

россия

республика крым

фестиваль "таврида — арт"

артем метелев (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809207334_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_46500119855bc8b2f5fd407a1c960d4d.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Участники фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму собрали более 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев."За первые часы участники "Тавриды" принесли больше 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей", - сообщил политик в Telegram-канале.В видео, размещенном в канале, депутат уточняет, что отечественная литература также отправится в школы, детсады и учреждения культуры.

https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, республика крым, фестиваль "таврида — арт", артем метелев (депутат)