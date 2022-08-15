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На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 15.08.2022
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На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей
На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 15.08.2022
На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей
Участники фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму собрали более 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:22
2022-08-15T17:22
общество
россия
республика крым
фестиваль "таврида — арт"
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Участники фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму собрали более 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев."За первые часы участники "Тавриды" принесли больше 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей", - сообщил политик в Telegram-канале.В видео, размещенном в канале, депутат уточняет, что отечественная литература также отправится в школы, детсады и учреждения культуры.
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россия
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общество, россия, республика крым, фестиваль "таврида — арт", артем метелев (депутат)
Общество, Россия, Республика Крым, Фестиваль "Таврида — АРТ", Артем Метелев (депутат)
17:22 15.08.2022
 
На "Тавриде" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей

На фестивале "Таврида. АРТ" собрали две тысячи книг для Запорожской и Херсонской областей

© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Фестиваль "Таврида.АРТ"
Фестиваль Таврида.АРТ
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Участники фестиваля "Таврида. АРТ" в Крыму собрали более 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"За первые часы участники "Тавриды" принесли больше 2 тысяч книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей", - сообщил политик в Telegram-канале.
В видео, размещенном в канале, депутат уточняет, что отечественная литература также отправится в школы, детсады и учреждения культуры.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
14:56
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
 
ОбществоРоссияРеспублика КрымФестиваль "Таврида — АРТ"Артем Метелев (депутат)
 
 
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