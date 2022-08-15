https://ria.ru/20220815/kndr-1809579087.html

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T02:44

2022-08-15T02:44

2022-08-15T02:53

в мире

ким чен ын

россия

красная армия

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/45/1553054508_0:92:2956:1754_1920x0_80_0_0_41ced5ca0bd22ceee81de15c6745fc05.jpg

СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в наращивании двусторонних связей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По сообщению ЦТАК, Путин отметил, что в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи"."Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей", - цитирует ЦТАК телеграмму российского президента.Путин пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья" и успехов, а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия, передает агентство.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html

https://ria.ru/20220719/kndr-1803411048.html

россия

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, россия, красная армия, корейский полуостров