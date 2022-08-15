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Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи
Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T02:44
2022-08-15T02:53
в мире
ким чен ын
россия
красная армия
корейский полуостров
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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в наращивании двусторонних связей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По сообщению ЦТАК, Путин отметил, что в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи"."Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей", - цитирует ЦТАК телеграмму российского президента.Путин пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья" и успехов, а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия, передает агентство.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html
https://ria.ru/20220719/kndr-1803411048.html
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в мире, ким чен ын, россия, красная армия, корейский полуостров
В мире, Ким Чен Ын, Россия, Красная армия, Корейский полуостров
02:44 15.08.2022 (обновлено: 02:53 15.08.2022)
 
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, в которой выразил уверенность в наращивании двусторонних связей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По сообщению ЦТАК, Путин отметил, что в РФ и КНДР "чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи".
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"Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей", - цитирует ЦТАК телеграмму российского президента.
Путин пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья" и успехов, а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия, передает агентство.
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
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