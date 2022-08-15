https://ria.ru/20220815/klichko-1809604093.html

Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского - РИА Новости, 15.08.2022

Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах, который получает от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:49

2022-08-15T09:49

2022-08-15T11:00

в мире

украина

виталий кличко

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах, который получает от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. "Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались", — сказал Кличко в интервью изданию "Бабель". При этом он утверждает, что немецкого гражданства у него нет. "Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", — добавил мэр Киева. О том, что Корбана лишили украинского гражданства, стало известно в конце июля. Сам он рассказал, что пограничники не впустили его в страну и забрали паспорт, сославшись на указ Зеленского. Официально этот документ не публиковался, но СМИ утверждают, что в нем, помимо Корбана, фигурируют олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на Украину.

https://ria.ru/20220730/zlost-1806017040.html

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский