https://ria.ru/20220815/klichko-1809604093.html
Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского - РИА Новости, 15.08.2022
Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах, который получает от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:49
2022-08-15T09:49
2022-08-15T11:00
в мире
украина
виталий кличко
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах, который получает от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. "Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались", — сказал Кличко в интервью изданию "Бабель". При этом он утверждает, что немецкого гражданства у него нет. "Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", — добавил мэр Киева. О том, что Корбана лишили украинского гражданства, стало известно в конце июля. Сам он рассказал, что пограничники не впустили его в страну и забрали паспорт, сославшись на указ Зеленского. Официально этот документ не публиковался, но СМИ утверждают, что в нем, помимо Корбана, фигурируют олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на Украину.
https://ria.ru/20220730/zlost-1806017040.html
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
09:49 15.08.2022 (обновлено: 11:00 15.08.2022)
Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал
об угрозах, который получает от офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.
"Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались", — сказал Кличко в интервью изданию "Бабель".
При этом он утверждает, что немецкого гражданства у него нет.
"Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет", — добавил мэр Киева.
О том, что Корбана лишили украинского гражданства, стало известно в конце июля. Сам он рассказал, что пограничники не впустили его в страну и забрали паспорт, сославшись на указ Зеленского. Официально этот документ не публиковался, но СМИ утверждают, что в нем, помимо Корбана, фигурируют олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. После этого Корбан обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на Украину.