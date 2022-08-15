https://ria.ru/20220815/kitay-1809865460.html

В Китае сравнили США с безголовой курицей

В Китае сравнили США с безголовой курицей - РИА Новости, 15.08.2022

В Китае сравнили США с безголовой курицей

Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:29

2022-08-15T22:29

2022-08-15T22:30

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китай

тайвань

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского университета Сюй Лян."США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.По мнению китайского эксперта, США как международная держава прошли свой пик, войдя в фазу "упадка американской мощи", а беспорядочные действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня доказывают, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей.Находясь не в лучшей своей форме, Белый дом рассчитывает "использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России", подчеркнул Лян.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что она встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить "отношения США и Тайваня", региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

https://ria.ru/20220807/diplomatiya-1807760335.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, китай, тайвань, конгресс сша, сша