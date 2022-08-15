22:29 15.08.2022 (обновлено: 22:30 15.08.2022)
В Китае сравнили США с безголовой курицей
Доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил политику США с метаниями безголовой курицы
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского университета Сюй Лян.
"США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.
Находясь не в лучшей своей форме, Белый дом рассчитывает "использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России", подчеркнул Лян.
Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что она встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить "отношения США и Тайваня", региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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