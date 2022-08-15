Рейтинг@Mail.ru
В Китае сравнили США с безголовой курицей - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/kitay-1809865460.html
В Китае сравнили США с безголовой курицей
В Китае сравнили США с безголовой курицей - РИА Новости, 15.08.2022
В Китае сравнили США с безголовой курицей
Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:29
2022-08-15T22:30
в мире
китай
тайвань
конгресс сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_abb489f53cb280147354acc16f0667c7.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского университета Сюй Лян."США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.По мнению китайского эксперта, США как международная держава прошли свой пик, войдя в фазу "упадка американской мощи", а беспорядочные действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня доказывают, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей.Находясь не в лучшей своей форме, Белый дом рассчитывает "использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России", подчеркнул Лян.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что она встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить "отношения США и Тайваня", региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
https://ria.ru/20220807/diplomatiya-1807760335.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da11b620259663f550faae6845b795cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, конгресс сша, сша
В мире, Китай, Тайвань, Конгресс США, США
22:29 15.08.2022 (обновлено: 22:30 15.08.2022)
 
В Китае сравнили США с безголовой курицей

Доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил политику США с метаниями безголовой курицы

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии, заявил в комментарии Global Times доцент Пекинского университета Сюй Лян.
"США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на фоне государственных флагов - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 21:48
В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань
По мнению китайского эксперта, США как международная держава прошли свой пик, войдя в фазу "упадка американской мощи", а беспорядочные действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня доказывают, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей.
Находясь не в лучшей своей форме, Белый дом рассчитывает "использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России", подчеркнул Лян.
Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что она встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить "отношения США и Тайваня", региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Девушка с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 08:00
Китай останавливает украинизацию Тайваня
После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пномпень, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 08:00
Американскую дипломатию разгромили в Пномпене
 
В миреКитайТайваньКонгресс СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала