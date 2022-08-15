Рейтинг@Mail.ru
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/kitay-1809699533.html
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии - РИА Новости, 15.08.2022
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии
Народно-освободительная армия Китая провела учения в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива, отмечается в заявлении Восточной... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:57
2022-08-15T16:04
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
минобороны китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая провела учения в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива, отмечается в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованного в социальной сети WeChat."В ходе совместных боевых учений и патрулирования пилоты Восточной зоны боевого командования НОАК провели наблюдение за архипелагом Пэнху", — говорится в сообщении.Как указали в ведомстве, маневры связаны с тем, что "США и Тайвань продолжают свои политические игры, разрушающие мир и стабильность в Тайваньском проливе". К сообщению командование приложило видео, в котором архипелаг Пэнху снят, предположительно, с одного из самолетов, принимающих участие в учениях.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, минобороны китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая, Минобороны Китая
13:57 15.08.2022 (обновлено: 16:04 15.08.2022)
 
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии

В южной части Тайваньского пролива у островов Пэнху прошли военные учения Армии Китая

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая провела учения в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива, отмечается в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованного в социальной сети WeChat.
"В ходе совместных боевых учений и патрулирования пилоты Восточной зоны боевого командования НОАК провели наблюдение за архипелагом Пэнху", — говорится в сообщении.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:47
США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ
Как указали в ведомстве, маневры связаны с тем, что "США и Тайвань продолжают свои политические игры, разрушающие мир и стабильность в Тайваньском проливе".
К сообщению командование приложило видео, в котором архипелаг Пэнху снят, предположительно, с одного из самолетов, принимающих участие в учениях.
Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Панорама Тайбэя - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:59
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
 
В миреТайваньКитайСШАНародно-освободительная армия КитаяМинобороны Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала