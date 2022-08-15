https://ria.ru/20220815/kitay-1809699533.html

В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии

В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии - РИА Новости, 15.08.2022

В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии

Народно-освободительная армия Китая провела учения в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива, отмечается в заявлении Восточной... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:57

2022-08-15T13:57

2022-08-15T16:04

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минобороны китая

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ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая провела учения в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива, отмечается в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованного в социальной сети WeChat."В ходе совместных боевых учений и патрулирования пилоты Восточной зоны боевого командования НОАК провели наблюдение за архипелагом Пэнху", — говорится в сообщении.Как указали в ведомстве, маневры связаны с тем, что "США и Тайвань продолжают свои политические игры, разрушающие мир и стабильность в Тайваньском проливе". К сообщению командование приложило видео, в котором архипелаг Пэнху снят, предположительно, с одного из самолетов, принимающих участие в учениях.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html

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китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, минобороны китая