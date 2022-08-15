https://ria.ru/20220815/kitay-1809638048.html

США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР

США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР - РИА Новости, 15.08.2022

США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР

США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, Вашингтон продолжает заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:35

2022-08-15T11:35

2022-08-15T11:35

в мире

афганистан

сша

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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, Вашингтон продолжает заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом защиты демократии и прав человека, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Американские военные, вторгшиеся в Афганистан 20 лет назад, спешно покинули Кабул год назад. "Кабульский момент" стал синонимом провала вторжения США в Афганистан. "Кабульский момент" — это провал плана американских демократических преобразований, путь государства к демократии может быть проложен только лишь народом этой страны, исходя из реального положения в стране, он не может быть шаблонным, не говоря уже о том, чтобы извне навязывать другим демократию по-американски", - заявил дипломат.Он отметил, что произошедшее в Кабуле год назад стало провалом американской стратегии доминирования, а также показало, что США руководствуются лишь своими интересами, игнорируя интересы даже своих союзников, которые поддерживали их действия в Афганистане на протяжении 20 лет."После окончания "холодной войны" США под лозунгом так называемой демократии и прав человека повсюду вторгались и вмешивались, провоцировали раскол и конфронтацию ради служения своим собственным геополитическим целям, и международная общественность повсеместно выступала против этого", - указал Ван Вэньбинь.По его словам, "США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, они не только не только заблокировали валютные активы Афганистане в размере 7 миллиардов долларов и создали препятствия для развития и восстановления страны, но также продолжают заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом демократии и прав человека".В начале августа 2021 года талибы (движение которых находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809602423.html

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html

афганистан

сша

кабул (город)

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, сша, кабул (город), оон, китай