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США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР - РИА Новости, 15.08.2022
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США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР
США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР - РИА Новости, 15.08.2022
США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР
США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, Вашингтон продолжает заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:35
2022-08-15T11:35
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
оон
китай
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, Вашингтон продолжает заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом защиты демократии и прав человека, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Американские военные, вторгшиеся в Афганистан 20 лет назад, спешно покинули Кабул год назад. "Кабульский момент" стал синонимом провала вторжения США в Афганистан. "Кабульский момент" — это провал плана американских демократических преобразований, путь государства к демократии может быть проложен только лишь народом этой страны, исходя из реального положения в стране, он не может быть шаблонным, не говоря уже о том, чтобы извне навязывать другим демократию по-американски", - заявил дипломат.Он отметил, что произошедшее в Кабуле год назад стало провалом американской стратегии доминирования, а также показало, что США руководствуются лишь своими интересами, игнорируя интересы даже своих союзников, которые поддерживали их действия в Афганистане на протяжении 20 лет."После окончания "холодной войны" США под лозунгом так называемой демократии и прав человека повсюду вторгались и вмешивались, провоцировали раскол и конфронтацию ради служения своим собственным геополитическим целям, и международная общественность повсеместно выступала против этого", - указал Ван Вэньбинь.По его словам, "США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, они не только не только заблокировали валютные активы Афганистане в размере 7 миллиардов долларов и создали препятствия для развития и восстановления страны, но также продолжают заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом демократии и прав человека".В начале августа 2021 года талибы (движение которых находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809602423.html
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афганистан
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кабул (город)
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), оон, китай
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), ООН, Китай
11:35 15.08.2022
 
США не извлекли урок из своего провала в Афганистане, считают в МИД КНР

В МИД Китая заявили, что США не извлекли урок из своего провала в Афганистане

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, Вашингтон продолжает заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом защиты демократии и прав человека, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Американские военные, вторгшиеся в Афганистан 20 лет назад, спешно покинули Кабул год назад. "Кабульский момент" стал синонимом провала вторжения США в Афганистан. "Кабульский момент" — это провал плана американских демократических преобразований, путь государства к демократии может быть проложен только лишь народом этой страны, исходя из реального положения в стране, он не может быть шаблонным, не говоря уже о том, чтобы извне навязывать другим демократию по-американски", - заявил дипломат.
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
09:39
Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня
Он отметил, что произошедшее в Кабуле год назад стало провалом американской стратегии доминирования, а также показало, что США руководствуются лишь своими интересами, игнорируя интересы даже своих союзников, которые поддерживали их действия в Афганистане на протяжении 20 лет.
"После окончания "холодной войны" США под лозунгом так называемой демократии и прав человека повсюду вторгались и вмешивались, провоцировали раскол и конфронтацию ради служения своим собственным геополитическим целям, и международная общественность повсеместно выступала против этого", - указал Ван Вэньбинь.
По его словам, "США потерпели неудачу в Афганистане, но явно не извлекли из этого урок, они не только не только заблокировали валютные активы Афганистане в размере 7 миллиардов долларов и создали препятствия для развития и восстановления страны, но также продолжают заниматься политическим вмешательством и манипуляциями по всему миру под предлогом демократии и прав человека".
В начале августа 2021 года талибы (движение которых находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:51
США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле
 
В миреАфганистанСШАКабул (город)ООНКитай
 
 
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