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Кличко попросил киевлян приготовить теплую одежду и одеяла к зиме - РИА Новости, 15.08.2022
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Кличко попросил киевлян приготовить теплую одежду и одеяла к зиме
Кличко попросил киевлян приготовить теплую одежду и одеяла к зиме - РИА Новости, 15.08.2022
Кличко попросил киевлян приготовить теплую одежду и одеяла к зиме
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы и составить 19-18 градусов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:38
2022-08-15T09:38
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы и составить 19-18 градусов."Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - приводит слова Кличко издание "Бабель".По его словам, в украинской столице также могут быть перебои с электричеством. При этом мэр заверил, что с такой ситуацией власти готовы справиться с помощью запасов мазута в случае отсутствия газа и генераторов, но только на короткий промежуток времени.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательном вывозе населения с подконтрольной ему территории ДНР. Как отмечала вице-премьер Украины Ирина Верещук, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Член главного совета администрации Запорожской области (приазовская часть которой перешла под контроль ВС РФ в ходе спецоперации) Владимир Рогов заявлял, что киевский режим лишил область газоснабжения и тем самым пытается устроить геноцид в регионе.Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, ЕС заплатит за санкции, введенные против России, заявлял вице-премьер Румынии Келемен Хунор.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
09:38 15.08.2022
 
Кличко попросил киевлян приготовить теплую одежду и одеяла к зиме

Мэр Кличко предупредил киевлян, что температура в домах зимой может опуститься ниже нормы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на въезде в город Киев
Знак на въезде в город Киев - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы и составить 19-18 градусов.
"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - приводит слова Кличко издание "Бабель".
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По его словам, в украинской столице также могут быть перебои с электричеством. При этом мэр заверил, что с такой ситуацией власти готовы справиться с помощью запасов мазута в случае отсутствия газа и генераторов, но только на короткий промежуток времени.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев принял решение об обязательном вывозе населения с подконтрольной ему территории ДНР. Как отмечала вице-премьер Украины Ирина Верещук, планируется вывезти 220 тысяч человек. По ее словам, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Член главного совета администрации Запорожской области (приазовская часть которой перешла под контроль ВС РФ в ходе спецоперации) Владимир Рогов заявлял, что киевский режим лишил область газоснабжения и тем самым пытается устроить геноцид в регионе.
Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, ЕС заплатит за санкции, введенные против России, заявлял вице-премьер Румынии Келемен Хунор.
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