https://ria.ru/20220815/kherson-1809748082.html

Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца

Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца - РИА Новости, 15.08.2022

Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца

Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:36

2022-08-15T15:36

2022-08-15T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца, сообщает пресс-служба администрации региона.В администрации подчеркнули, что регион с рабочим визитом посетил замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров и провел совещание по социально-экономическим вопросам."На совещании приняли решение, что жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/referendum-1809472019.html

херсонская область

россия

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, украина, донбасс