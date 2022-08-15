https://ria.ru/20220815/kherson-1809748082.html
Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца
Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца - РИА Новости, 15.08.2022
Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца
Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:36
2022-08-15T15:36
2022-08-15T15:36
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца, сообщает пресс-служба администрации региона.В администрации подчеркнули, что регион с рабочим визитом посетил замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров и провел совещание по социально-экономическим вопросам."На совещании приняли решение, что жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220814/referendum-1809472019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Донбасс
Жители Херсонской области получат полисы ОМС российского образца
Херсонские власти решили, что жители области получат полисы ОМС российского образца