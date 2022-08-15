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Израильская армия уничтожила туннель ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия уничтожила туннель ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 15.08.2022
Израильская армия уничтожила туннель ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля обнаружила и уничтожила туннель, принадлежащий группировке ХАМАС, в северной части сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:12
2022-08-15T12:12
2022-08-15T12:16
в мире
израиль
хамас
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг – РИА Новости. Армия Израиля обнаружила и уничтожила туннель, принадлежащий группировке ХАМАС, в северной части сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ."ЦАХАЛ обнаружил и нейтрализовал террористический туннель с двумя маршрутами, принадлежащими террористической организации ХАМАС, прорытый из северной части сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что туннель не преодолел недавно построенный подземный сенсорный барьер, отделяющий территорию сектора Газа от израильской, и, таким образом, не представлял угрозы для приграничных израильских поселений. Впервые туннель, проложенный по этому маршруту, израильские военные уничтожили еще год назад во время операции "Страж стен", однако недавно разведка обнаружила, что ХАМАС пытался восстановить разрушенную коммуникацию, сообщил командир дивизии Газа Нимрод Алони.
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в мире, израиль, хамас, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Операция Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа, Армия обороны Израиля
12:12 15.08.2022 (обновлено: 12:16 15.08.2022)
Израильская армия уничтожила туннель ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия уничтожила туннель ХАМАС в северной части сектора Газа