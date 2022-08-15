https://ria.ru/20220815/khakery-1809869006.html

Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО

Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО - РИА Новости, 15.08.2022

Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО

Американская корпорация Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:01

2022-08-15T23:01

2022-08-15T23:01

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах НАТО."С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.Согласно заявлению корпорации, хакерские атаки также совершались против государственного сектора Украина, хотя страна и не являлась приоритетом злоумышленников."Кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах", - добавили в Microsoft.В Microsoft утверждают, что хакеры Seaborgium работают в основном против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.

https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html

https://ria.ru/20220718/microsoft-1803305452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, великобритания, балтия, microsoft corporation, нато