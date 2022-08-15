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Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО - РИА Новости, 15.08.2022
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Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО
Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО - РИА Новости, 15.08.2022
Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО
Американская корпорация Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:01
2022-08-15T23:01
в мире
технологии
сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах НАТО."С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.Согласно заявлению корпорации, хакерские атаки также совершались против государственного сектора Украина, хотя страна и не являлась приоритетом злоумышленников."Кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах", - добавили в Microsoft.В Microsoft утверждают, что хакеры Seaborgium работают в основном против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.
https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html
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в мире, технологии, сша, великобритания, балтия, microsoft corporation, нато
В мире, Технологии, США, Великобритания, Балтия, Microsoft Corporation, НАТО
23:01 15.08.2022
 
Microsoft выявила "российскую" киберугрозу, нацеленную на страны НАТО

Microsoft выявила якобы российскую хакерскую операцию Seaborgium, нацеленную на НАТО

© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft заявила, что выявила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах НАТО.
"Microsoft изучила и приняла меры для борьбы с кампаниями, запущенными Seaborgium, злоумышленником российского происхождения, чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ", - говорится в опубликованном в понедельник докладе компании.
"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.
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"Кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах", - добавили в Microsoft.
В Microsoft утверждают, что хакеры Seaborgium работают в основном против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.
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