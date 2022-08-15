https://ria.ru/20220815/kazakhstan-1809753984.html
Названо число российских туристов, посетивших Казахстан в 2022 году
Названо число российских туристов, посетивших Казахстан в 2022 году - РИА Новости, 15.08.2022
Названо число российских туристов, посетивших Казахстан в 2022 году
В первом полугодии 2022 года более половины иностранных туристов приехали в Казахстан из России, сообщает министерство культуры и спорта республики. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:30
2022-08-15T17:30
2022-08-15T17:30
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НУР-СУЛТАН, 15 авг — РИА Новости. В первом полугодии 2022 года более половины иностранных туристов приехали в Казахстан из России, сообщает министерство культуры и спорта республики.Доля путешественников из РФ — 67 процентов от общего числа, более 130 тысяч россиян. На втором месте — гости из Узбекистана, их было 16 процентов. На третьей строке списка — туристы из Турции, шесть процентов. Всего страну посетили почти 200 тысяч иностранных гостей.Треть из них — 73 тысячи — отправились в Алма-Ату. Нур-Султан был привлекательным для 45 тысяч отдыхающих, Кызылординская область — для почти десяти тысяч туристов, а Мангистауская область — для девяти тысяч.Министерство ссылается на данные информационной системы для сбора и учета туристического потока и миграционного контроля е-Qonaq, которая действует в стране с ноября 2020 года.
https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, казахстан, алма-ата, нур-султан, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казахстан, Алма-Ата, Нур-Султан, туристы
Названо число российских туристов, посетивших Казахстан в 2022 году
Власти Казахстана рассказали, что в 2022 году республику посетили более 130 тысяч россиян
НУР-СУЛТАН, 15 авг — РИА Новости. В первом полугодии 2022 года более половины иностранных туристов приехали в Казахстан из России, сообщает министерство культуры и спорта республики.
Доля путешественников из РФ — 67 процентов от общего числа, более 130 тысяч россиян. На втором месте — гости из Узбекистана, их было 16 процентов. На третьей строке списка — туристы из Турции, шесть процентов. Всего страну посетили почти 200 тысяч иностранных гостей.
Треть из них — 73 тысячи — отправились в Алма-Ату. Нур-Султан был привлекательным для 45 тысяч отдыхающих, Кызылординская область — для почти десяти тысяч туристов, а Мангистауская область — для девяти тысяч.
Министерство ссылается на данные информационной системы для сбора и учета туристического потока и миграционного контроля е-Qonaq, которая действует в стране с ноября 2020 года.