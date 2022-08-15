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Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Султанова
Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Султанова - РИА Новости, 15.08.2022
Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Султанова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности вице-премьера, министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, сообщила... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:28
2022-08-15T15:28
2022-08-15T15:34
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 15 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности вице-премьера, министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, сообщила пресс-служба главы государства.Другим указом Токаев назначил на этот пост исполняющим обязанности Серика Жумангарина, освободив его от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.Президент 14 июля на расширенном заседании правительства объявил выговоры министрам сельского хозяйства, а также торговли и интеграции за просчеты в сфере обеспечения сахаром.
https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
15:28 15.08.2022 (обновлено: 15:34 15.08.2022)
Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Султанова
Токаев освободил от должности вице-премьера, министра торговли Султанова