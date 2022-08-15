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Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре - РИА Новости, 15.08.2022
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Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре
Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре - РИА Новости, 15.08.2022
Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре
Польша в течение двух недель не сообщала о природной катастрофе на Одре, заявил на брифинге в Берлине представитель Министерства окружающей среды Германии. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:20
2022-08-15T14:45
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БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости. Польша в течение двух недель не сообщала о природной катастрофе на Одре, заявил на брифинге в Берлине представитель Министерства окружающей среды Германии."С нашей точки зрения, система оповещения не сработала. На прошлой неделе мы получили сведения об этой катастрофе, о гибели рыбы, были не в достаточной степени проинформированы польскими ведомствами", — сказал он.По словам представителя министерства, на немецкой стороне границы гибель рыбы зафиксировали 9 августа, но от Польши так и поступило предупреждения, хотя там об этом было известно уже около двух недель. В итоге немецкое правительство узнало о ЧП слишком поздно."Мы активно работаем над расследованием этой ужасной природной катастрофы, которая произошла на международном уровне. Мы находимся в тесном контакте как с польскими ведомствами, так и с федеральными землями", — добавил представитель министерства.Он рассказал, что Германия проводит исследование проб воды и погибшей рыбы и результат ожидается в ближайшие дни, а также опроверг заявления региональных властей о том, что причиной загрязнения воды в Одере могло быть попадание туда ртути. По словам представителя министерства, этот вариант исключен.Немецкие СМИ стали сообщать о массовой гибели рыбы в Одере на территории федеральной земли Бранденбург на прошлой неделе. Сейчас местных жителей призывают не купаться в реке и не ловить рыбу.
https://ria.ru/20220813/polsha-1809360112.html
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
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в мире, германия, польша, бранденбург
В мире, Германия, Польша, Бранденбург
13:20 15.08.2022 (обновлено: 14:45 15.08.2022)
 
Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре

Польша не сообщила Германии о природной катастрофе на Одре в течение двух недель

© AFP 2022 / Odd AndersenМертвая рыба на берегу реки Одра в Германии
Мертвая рыба на берегу реки Одра в Германии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
Мертвая рыба на берегу реки Одра в Германии
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БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости. Польша в течение двух недель не сообщала о природной катастрофе на Одре, заявил на брифинге в Берлине представитель Министерства окружающей среды Германии.
"С нашей точки зрения, система оповещения не сработала. На прошлой неделе мы получили сведения об этой катастрофе, о гибели рыбы, были не в достаточной степени проинформированы польскими ведомствами", — сказал он.
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По словам представителя министерства, на немецкой стороне границы гибель рыбы зафиксировали 9 августа, но от Польши так и поступило предупреждения, хотя там об этом было известно уже около двух недель. В итоге немецкое правительство узнало о ЧП слишком поздно.
"Мы активно работаем над расследованием этой ужасной природной катастрофы, которая произошла на международном уровне. Мы находимся в тесном контакте как с польскими ведомствами, так и с федеральными землями", — добавил представитель министерства.
Он рассказал, что Германия проводит исследование проб воды и погибшей рыбы и результат ожидается в ближайшие дни, а также опроверг заявления региональных властей о том, что причиной загрязнения воды в Одере могло быть попадание туда ртути. По словам представителя министерства, этот вариант исключен.
Немецкие СМИ стали сообщать о массовой гибели рыбы в Одере на территории федеральной земли Бранденбург на прошлой неделе. Сейчас местных жителей призывают не купаться в реке и не ловить рыбу.
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