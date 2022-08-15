https://ria.ru/20220815/katastrofa-1809683903.html

Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре

Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре - РИА Новости, 15.08.2022

Польша не сообщала Германии о природной катастрофе на Одре

Польша в течение двух недель не сообщала о природной катастрофе на Одре, заявил на брифинге в Берлине представитель Министерства окружающей среды Германии. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:20

2022-08-15T13:20

2022-08-15T14:45

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бранденбург

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БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости. Польша в течение двух недель не сообщала о природной катастрофе на Одре, заявил на брифинге в Берлине представитель Министерства окружающей среды Германии."С нашей точки зрения, система оповещения не сработала. На прошлой неделе мы получили сведения об этой катастрофе, о гибели рыбы, были не в достаточной степени проинформированы польскими ведомствами", — сказал он.По словам представителя министерства, на немецкой стороне границы гибель рыбы зафиксировали 9 августа, но от Польши так и поступило предупреждения, хотя там об этом было известно уже около двух недель. В итоге немецкое правительство узнало о ЧП слишком поздно."Мы активно работаем над расследованием этой ужасной природной катастрофы, которая произошла на международном уровне. Мы находимся в тесном контакте как с польскими ведомствами, так и с федеральными землями", — добавил представитель министерства.Он рассказал, что Германия проводит исследование проб воды и погибшей рыбы и результат ожидается в ближайшие дни, а также опроверг заявления региональных властей о том, что причиной загрязнения воды в Одере могло быть попадание туда ртути. По словам представителя министерства, этот вариант исключен.Немецкие СМИ стали сообщать о массовой гибели рыбы в Одере на территории федеральной земли Бранденбург на прошлой неделе. Сейчас местных жителей призывают не купаться в реке и не ловить рыбу.

https://ria.ru/20220813/polsha-1809360112.html

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

германия

польша

бранденбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, польша, бранденбург