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Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России
Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России - РИА Новости, 15.08.2022
Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России
Пользователей Twitter возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:57
2022-08-15T15:57
2022-08-15T16:53
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который попытался уличить Россию в якобы колониальной политике.На опубликованной им карте показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года."Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?" — написал чиновник.Многие пользователи посчитали этот пост глупым и абсурдным и посоветовали Массаро не позориться и подучить историю."Вам бы книжку по истории купить", — поддержал второй."Посмотри на Америку в 1775 году. Интересно, как она стала такой, как сейчас. Вот где была колонизация", — добавил третий."Степень вашего расизма просто невероятна. Россия — многонациональная страна, на территории которой проживают многие народы. США как государство были созданы в XIX веке только при помощи колониализма. Как вы вообще можете судить о том, что происходило в России в XV столетии?" — возмутился юзер."Как у вас хватает наглости постить такую чушь, когда в США говорят о "предопределенной судьбе Америки" и руководствуются принципами доктрины Монро?" — заметил еще один читатель."Хорошо, тогда верните американскую территорию коренным народам. О, подождите, вы же не сможете этого сделать, потому что они были убиты во время колонизации", — напомнил еще один читатель.Ранее американский политолог Харлан Ульман заявил, что США поражены неизлечимой "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны.
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РИА Новости
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сша, россия, в мире
15:57 15.08.2022 (обновлено: 16:53 15.08.2022)
Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России
Американского политика Массаро призвали выучить историю после поста с картой России
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Пользователей Twitter
возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который попытался уличить Россию в якобы колониальной политике.
На опубликованной им карте показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года.
"Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?" — написал чиновник.
Многие пользователи посчитали этот пост глупым и абсурдным и посоветовали Массаро не позориться и подучить историю.
"Вы выглядите посмешищем. Ознакомьтесь с историей США примерно в то же время и тогда уже рассуждайте о колониализме", — написал один из комментаторов.
"Вам бы книжку по истории купить", — поддержал второй.
"Посмотри на Америку в 1775 году. Интересно, как она стала такой, как сейчас. Вот где была колонизация", — добавил третий.
"Степень вашего расизма просто невероятна. Россия
— многонациональная страна, на территории которой проживают многие народы. США
как государство были созданы в XIX веке только при помощи колониализма. Как вы вообще можете судить о том, что происходило в России в XV столетии?" — возмутился юзер.
"Как у вас хватает наглости постить такую чушь, когда в США говорят о "предопределенной судьбе Америки" и руководствуются принципами доктрины Монро?" — заметил еще один читатель.
"Посмотрите на карту США. Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм? Когда страна будет деколонизирована?" — задался вопросом пользователь.
"Хорошо, тогда верните американскую территорию коренным народам. О, подождите, вы же не сможете этого сделать, потому что они были убиты во время колонизации", — напомнил еще один читатель.
Ранее американский политолог Харлан Ульман заявил, что США поражены неизлечимой "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны.