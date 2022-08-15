https://ria.ru/20220815/karta-1809757450.html

Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России

Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России - РИА Новости, 15.08.2022

Американский чиновник опозорился, опубликовав "историческую" карту России

Пользователей Twitter возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:57

2022-08-15T15:57

2022-08-15T16:53

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который попытался уличить Россию в якобы колониальной политике.На опубликованной им карте показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года."Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?" — написал чиновник.Многие пользователи посчитали этот пост глупым и абсурдным и посоветовали Массаро не позориться и подучить историю."Вам бы книжку по истории купить", — поддержал второй."Посмотри на Америку в 1775 году. Интересно, как она стала такой, как сейчас. Вот где была колонизация", — добавил третий."Степень вашего расизма просто невероятна. Россия — многонациональная страна, на территории которой проживают многие народы. США как государство были созданы в XIX веке только при помощи колониализма. Как вы вообще можете судить о том, что происходило в России в XV столетии?" — возмутился юзер."Как у вас хватает наглости постить такую чушь, когда в США говорят о "предопределенной судьбе Америки" и руководствуются принципами доктрины Монро?" — заметил еще один читатель."Хорошо, тогда верните американскую территорию коренным народам. О, подождите, вы же не сможете этого сделать, потому что они были убиты во время колонизации", — напомнил еще один читатель.Ранее американский политолог Харлан Ульман заявил, что США поражены неизлечимой "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны.

https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, в мире